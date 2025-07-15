اخلع قميصك فورًا.. كريستيانو جونيور يصدم "بلوغر" في بث مباشر (فيديو)

صدم كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلوغر الشهير "راكاي" خلال لقائه معه مؤخرًا في منزل "الدون".

والتقى "راكاي" بكريستيانو جونيور مؤخرًا وقضى معه يومًا كاملاً ليقوم بنشر ما دار بينهما في بث مباشر على منصاته المختلفة، وكان الأمر الأول الذي أثار جدلاً كبيرًا عندما وجّه الشاب المؤثر سؤالاً غريبًا لكريستيانو جونيور، قائلاً: "هل لامين يامال أفضل من كريستيانو رونالدو؟".

وجاء رد كريستيانو جونيور غير متوقع، إذ أجاب بتأنٍ: "حاليًا؟ نعم"، لكنه سرعان ما أوضح قائلاً: "لكن يامال لم يفُز بأي شيء بعد. إنه جيد، جيد جدًا، لكنه لم يحقق ألقابًا حتى الآن".

ورغم أن المحادثة كانت عفوية وغير رسمية، إلا أنها أثارت تفاعلًا كبيرًا بين عشاق كرة القدم، خاصة بسبب ارتباطها بابن قائد المنتخب البرتغالي، وسرعان ما امتلأت مواقع التواصل بردود فعل منقسمة بين من أشادوا بنضج كريستيانو جونيور، ومن انتقدوا المقارنة بين لاعب ناشئ وأسطورة حية في عالم الرياضة.

أما الصدمة الثانية، جاءت بعد وصول "راكاي" إلى منزل الأسطورة رونالدو، حيث ظهر وهو يخوض تحديًا مع كريستيانو جونيور في كرة القدم، ولكن قبل أن يرتدي ملابسه طلب من "راكاي" خلع قميص نادي بنفيكا أثناء وجوده في منزل كريستيانو رونالدو، لأن بنفيكا هو منافس لنادي رونالدو السابق، سبورتينغ لشبونة.

وظهر كريستيانو جونيور في الفيديو وهو يطالب الستريمر الشهير بضرورة خلع قميصه فورًا، مؤكدًا أنه سيحضر له قميصًا آخر يرتديه، وبدا "راكاي" مندهشًا ولا يفهم ماذا يفعل وأخذ يتساءل هل هذا القميص سيئ؟ ماذا يحدث؟.. حتى قام أحد الأشخاص بالتأكيد عليه أن هذه قواعد العائلة ولا يمكن ارتداء قميص بنفيكا.

ويلعب كريستيانو جونيور حالياً لمنتخب البرتغال تحت 15 سنة وفريق النصر السعودي للناشئين.

ولعب كريستيانو جونيور قبل ذلك في الفرق التي مثلها والده، بداية من عام 2021 حين دافع في سن 11 سنة عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، ثم لعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا انضم مع الأب للنصر في 2023.

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