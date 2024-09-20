أول اختبار لبيولي مع النصر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يتطلع مشجعو النصر السعودي بتفاؤل نحو مباراة فريقهم مساء الجمعة أمام نادي الاتفاق في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستكون الأولى تحت قيادة المدرب الجديد، الإيطالي ستيفانو بيولي.

وحقق النصر تعادلين اثنين وفوزا وحيدا في ثلاث مباريات تحت إشراف مدربه السابق لويس كاسترو، بينما كانت بداية الاتفاق مثالية بالفوز في 3 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بـ9 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها يلتقي الأهلي مع نادي ضمك.

كما تقام مباراتان اليوم الجمعة ضمن إياب الدور الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية فيما يلعب اتحاد تواركة والوداد البيضاوي ضمن الدوري المغربي:

ووفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

الأهلي ـ ضمك ـ الساعة 06.55 مساء ـ قناة SSC 1 HD

الاتفاق ـ النصر ـ الساعة 09.00 مساء ـ قناة SSC 1 HD

الدوري المغربي:

اتحاد تواركة ـ الوداد المغربي ـ الساعة 08.00 مساء ـ القناة المغربية 3

كأس الكونفدرالية:

الزمالك ـ بوليس الكيني ـ الساعة 08.00 مساء ـ قناة أبو ظبي الرياضية 1

نهضة بركان ـ دادجي ـ الساعة 10.00 مساء ـ القناة المغربية