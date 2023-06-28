اليويفا يغير قواعد الانتقالات لسد "الثغرة المالية"
صوتت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لصالح إصلاح سوق الانتقالات الذي سيمنع الأندية مثل تشيلسي من إنفاق مبالغ ضخمة على الرسوم التي يتم سدادها عبر فترات تزيد عن خمس سنوات.
وقالت صحيفة "ميرور" إن مجلس الإدارة اتخذ هذه الخطوة بعد أن أنفق تشيلسي أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني في فترتي الانتقالات السابقتين بعدما أبرم عقودا مع لاعبين مدتها 7 أو 8 سنوات، ما سمح له بتوزيع المدفوعات بشكل أقل.
وأوضحت أنه اعتبارًا من هذا الصيف، سيتعين على الأندية دفع الرسوم في غضون 5 سنوات من إبرام الصفقة، على الرغم من أن اللاعبين يمكنهم الاستمرار في توقيع عقود أطول، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إغلاق "الثغرة المالية".
ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه التغيير بأنه "تعديل مهم"، وأوضح: "سيقتصر تسجيل اللاعب على خمس سنوات من أجل ضمان معاملة متساوية لجميع الأندية وتحسين الاستدامة المالية".
وأضاف: "في حالة تمديد العقد، يمكن توزيعه على فترة العقد الممتدة ولكن بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ التمديد".
وقرر اليويفا إلزام الأندية بألا تزيد تكلفة الإنفاق على الرواتب والصفقات والعمولات عن 70% من إيرادات النادي.
ولن يتم تطبيق هذا القرار كاملا إلا بحلول موسم 2025/2026، حيث سيطبق تدريجيا بنسبة 80% بموسم 2023/2024، و90% بموسم 2024/2025.
ومنذ سوق الانتقالات الصيفي 2022، وقع تشيلسي مع 10 لاعبين مختلفين بعقود مدتها ست سنوات أو أكثر، ويشمل ذلك ويسلي فوفانا (7 سنوات)، والمدافعين بينوا بادياشيل ومالو غوستو، بالإضافة إلى الجناح نوني مادويكي (7 سنوات ونصف)، وإنزو فرنانديز وميخايلو مودريك (8 سنوات ونصف).
ورغم إنفاقه الهائل احتل تشيلسي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وودع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويفتتح تشيلسي الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.