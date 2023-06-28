اليويفا يغير قواعد الانتقالات لسد "الثغرة المالية"

صوتت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لصالح إصلاح سوق الانتقالات الذي سيمنع الأندية مثل تشيلسي من إنفاق مبالغ ضخمة على الرسوم التي يتم سدادها عبر فترات تزيد عن خمس سنوات.

وقالت صحيفة "ميرور" إن مجلس الإدارة اتخذ هذه الخطوة بعد أن أنفق تشيلسي أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني في فترتي الانتقالات السابقتين بعدما أبرم عقودا مع لاعبين مدتها 7 أو 8 سنوات، ما سمح له بتوزيع المدفوعات بشكل أقل.

وأوضحت أنه اعتبارًا من هذا الصيف، سيتعين على الأندية دفع الرسوم في غضون 5 سنوات من إبرام الصفقة، على الرغم من أن اللاعبين يمكنهم الاستمرار في توقيع عقود أطول، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إغلاق "الثغرة المالية".