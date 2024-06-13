بوفون يحذر من خطورة إيطاليا في يورو 2024

قال حارس المرمى الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون، إن منتخب بلاده الحالي بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي يملك الموهبة والمهارة المطلوبة للدفاع عن لقبه في بطولة أوروبا 2024، التي تنطلق في ألمانيا، غدًا الجمعة، رغم أن بعض المنافسين لا يدركون مدى قوته.

ولم تتأهل إيطاليا لآخر نسختين في كأس العالم، وفي تصفيات البطولة الأوروبية المقبلة واجهت بعض الصعوبات ونجحت في ضمان التأهل بالتعادل فقط أمام أوكرانيا في الجولة الأخيرة في مجموعتها.

وأوقعتها القرعة في مجموعة صعبة تضم إلى جانبها كلًّا من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا، وبعد ذلك لم يرشحها كثيرون لتجاوز دور المجموعات لكن بوفون واثق من قدرة فريق بلاده على التقدم لمراحل خروج المغلوب.