بوفون يحذر من خطورة إيطاليا في يورو 2024
قال حارس المرمى الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون، إن منتخب بلاده الحالي بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي يملك الموهبة والمهارة المطلوبة للدفاع عن لقبه في بطولة أوروبا 2024، التي تنطلق في ألمانيا، غدًا الجمعة، رغم أن بعض المنافسين لا يدركون مدى قوته.
ولم تتأهل إيطاليا لآخر نسختين في كأس العالم، وفي تصفيات البطولة الأوروبية المقبلة واجهت بعض الصعوبات ونجحت في ضمان التأهل بالتعادل فقط أمام أوكرانيا في الجولة الأخيرة في مجموعتها.
وأوقعتها القرعة في مجموعة صعبة تضم إلى جانبها كلًّا من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا، وبعد ذلك لم يرشحها كثيرون لتجاوز دور المجموعات لكن بوفون واثق من قدرة فريق بلاده على التقدم لمراحل خروج المغلوب.
وقال الحارس المعتزل، البالغ 46 عامًا، للصحفيين: "أعتقد أن التقديرات لم تنصف المنتخب الإيطالي، إنه فريق قادر على المنافسة وخاصة على مستوى قوة شخصية جميع اللاعبين.
"هذا ما أدهشني كثيرًا وأسعدني كثيرًا عندما رأيت مدى إحساسهم بالانتماء لبلادنا وللمنتخب الإيطالي.
"هناك أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين أعتبرهم من المستوى العالمي. لدينا مجموعة كبيرة كما إن لدينا أيضًا بعض اللاعبين الكبار القادرين على مساعدة الفريق على تقديم أداء كبير في البطولة".
ولعب بوفون 176 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وتوج مع الفريق بكأس العالم في 2006، وحاليًّا يترأس البعثة الإيطالية في ألمانيا.
وتبدأ إيطاليا مسيرتها في البطولة الأوروبية في مواجهة ألبانيا ضمن المجموعة الثانية السبت المقبل، ثم تواجه إسبانيا في الـ20 من يونيو، قبل اللعب في مواجهة كرواتيا بعدها بأربعة أيام.