ماكسيمان محترف الأهلي يصعق مشجعًا قلل من الدوري السعودي (صورة)
وجه الفرنسي آلان سان ماكسيمان، لاعب النادي الأهلي السعودي، ردًّا قويًّا في وجه مشجع حاول التقليل من قيمة الدوري السعودي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ماكسيمان البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وقدم مستويات متباينة على مدار الموسم المنتهي.
ونشر مشجع للأهلي السعودي مقطع فيديو للاعب الفرنسي، وأبدى ثقته في ماكسيمان وقدرته على الظهور بشكل أفضل خلال منافسات دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.
وتفاعل مُغرد أجنبي مع الفيديو الذي نشره مشجع "الراقي"، وحاول التقليل من قوة الدوري السعودي، قائلًا: "لا أحد يهتم بالدوري السعودي. آسف"؛ ليأتي الرد من جانب اللاعب الفرنسي، بقوله: "لا أحد يهتم بك. آسف".
وشارك ماكسيمان في 31 مباراة في الموسم الماضي عبر كل المسابقات، وسجل 4 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو.
وخرج الأهلي من ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام أبها (2-1)، كما احتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، فيما تُوج الهلال بلقب المسابقة برصيد 96 نقطة بفارق 14 نقطة عن نادي النصر الوصيف.
وقبل حضوره إلى دوري روشن السعودي، كان ماكسيمان من أبرز نجوم نيوكاسل، وسجل 13 هدفًا وقدّم 21 تمريرة حاسمة.