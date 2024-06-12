ماكسيمان محترف الأهلي يصعق مشجعًا قلل من الدوري السعودي (صورة)

وجه الفرنسي آلان سان ماكسيمان، لاعب النادي الأهلي السعودي، ردًّا قويًّا في وجه مشجع حاول التقليل من قيمة الدوري السعودي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ماكسيمان البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وقدم مستويات متباينة على مدار الموسم المنتهي.

ونشر مشجع للأهلي السعودي مقطع فيديو للاعب الفرنسي، وأبدى ثقته في ماكسيمان وقدرته على الظهور بشكل أفضل خلال منافسات دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وتفاعل مُغرد أجنبي مع الفيديو الذي نشره مشجع "الراقي"، وحاول التقليل من قوة الدوري السعودي، قائلًا: "لا أحد يهتم بالدوري السعودي. آسف"؛ ليأتي الرد من جانب اللاعب الفرنسي، بقوله: "لا أحد يهتم بك. آسف".