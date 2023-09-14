أول ظهور لتياغو ميسي مع أكاديمية إنتر ميامي (فيديو)

وانضم ميسي لإنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، ووقع على عقد مدته عامان مقابل راتب سنوي سيصل لحوالي 60 مليون دولار.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي سجل ميسي 11 هدفا وصنع 5 في 11 مباراة وقاد الفريق للفوز بكأس الدوريات وصعد الفريق معه لنهائي كأس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع أتلانتا يونايتد، يوم الأحد 17 سبتمبر، في الدوري الأمريكي ثم مع تورونتو ثم أورلاندو سيتي.