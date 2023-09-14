أول ظهور لتياغو ميسي مع أكاديمية إنتر ميامي (فيديو)
تياغو ميسي ظهر وهو يحتفل مع أصدقائه في أكاديمية إنتر ميامي.
ظهر تياغو نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع فريق أكاديمية إنتر ميامي تحت 12 عامًا.
وظهر تياغو ميسي وهو يحتفل مع أصدقائه في أكاديمية إنتر ميامي.
وانضم تياغو إلى أكاديمية نادي إنتر ميامي الذي يلعب فيه والده.
وانضم ميسي لإنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، ووقع على عقد مدته عامان مقابل راتب سنوي سيصل لحوالي 60 مليون دولار.
ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي سجل ميسي 11 هدفا وصنع 5 في 11 مباراة وقاد الفريق للفوز بكأس الدوريات وصعد الفريق معه لنهائي كأس الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع أتلانتا يونايتد، يوم الأحد 17 سبتمبر، في الدوري الأمريكي ثم مع تورونتو ثم أورلاندو سيتي.