رد فعل مثير من ليفاندوفسكي بعد تسديدة أراوخو السيئة (فيديو)
جذب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الانتباه برد فعله حول التنفيذ السيئ من جانب رونالدو أراوخو لضربة ثابتة أمام شاختار دونتسيك.
وحقق برشلونة الفوز على شاختار بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ليصل إلى النقطة التاسعة.
وبات برشلونة، الذي يتصدر المجموعة، في حاجة إلى نقطة واحدة فقط للتأهل لثمن النهائي.
وفي نهاية الشوط الثاني من المباراة حصل برشلونة على ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء ليتقدم المدافع رونالد أراوخو لتسديدها، قبل أن يتفاجأ الجميع به يطيح بها بعيدًا.
وأبدى ليفاندوفسكي استغرابه من التسديدة بحركة جسده أثناء مشاهدة المباراة من المدرجات برفقة بعض اللاعبين المصابين الذين غابوا عن المواجهة.
واستقبل أراوخو تصرف ليفاندوفسكي بطريقة طريفة بعد المباراة حيث قام بنشر رد فعل ليفاندوفسكي عبر حسابه على إنستغرام معلقًا بوجوه ضاحكة.
ولا يوجد مُنفذ ثابت للضربات الثابتة في نادي برشلونة منذ رحيل ليونيل ميسي، حيث سجل النادي ركلة ثابتة واحدة فقط من خلال فيران توريس هذا الموسم وكانت ذات الضربة هي الوحيدة التي يتم تسجيلها مباشرة منذ رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.
ويتصدر برشلونة المجموعة وله تسع نقاط متفوقًا بـ3 نقاط على بورتو الذي انتصر على أنتويرب أمس.