رد فعل مثير من ليفاندوفسكي بعد تسديدة أراوخو السيئة (فيديو)

وفي نهاية الشوط الثاني من المباراة حصل برشلونة على ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء ليتقدم المدافع رونالد أراوخو لتسديدها، قبل أن يتفاجأ الجميع به يطيح بها بعيدًا.

وأبدى ليفاندوفسكي استغرابه من التسديدة بحركة جسده أثناء مشاهدة المباراة من المدرجات برفقة بعض اللاعبين المصابين الذين غابوا عن المواجهة.