أخيراً ظهر.. أكثر لاعب أبهر جماهير الأهلي في الفوز على سيراميكا

خطف أحد نجوم الفريق الأول لكرة القد بالنادي الأهلي، الأنظار بقوة في فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة أقيمت مساء الجمعة، وشهدت سيطرة نسبية للأهلي الذي حسم النتيجة بهدف محمود تريزيغيه في الدقيقة 26، حين تسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء وراوغ مدافع سيراميكا قبل أن يسدد بقوة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة لكن الأهلي تمسك بتقدمه حتى صافرة النهاية.

تريزيغيه تحت المجهر

قبل انطلاق اللقاء، كان محمود حسن تريزيغيه محور جدل كبير بين جماهير الأهلي بعد ما بدر منه في مواجهة إنبي الماضية، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث احتفل بهدفه بإشارة "السكوت" نحو المدرجات، وهو ما اعتبرته الجماهير موجهاً إليها بسبب الانتقادات التي طالته منذ انضمامه للفريق.

الجماهير لم تنسَ ما حدث، فمع بداية مواجهة سيراميكا هتفت ضده قائلة: "يا تريزيغيه ارفع إيدك، النادي الأهلي هو سيدك".

على الفور تدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة، واصطحب اللاعب لتحية الجماهير في مشهد بدا وكأنه اعتذار غير مباشر، قبل أن يعود تريزيغيه ويرد داخل الملعب بأفضل طريقة.

مباراة استثنائية

قدم تريزيغيه أداء لافتاً أمام سيراميكا، لم يقتصر على هدف الفوز فقط، بل أظهر روحاً قتالية وحضوراً مؤثراً في الخط الأمامي.

لعب 72 دقيقة كاملة، سجل هدف الأهلي الوحيد، ولم يكتفِ بذلك بل لمس الكرة 41 مرة، ومرر 31 كرة منها 26 بدقة وصلت إلى 84%.

وصنع تريزيغيه فرصتين محققتين، وقام بمحاولتين ناجحتين في المراوغة، إلى جانب 3 كرات طولية منها واحدة ناجحة.

على مستوى التسديد، سدد 3 كرات بين القائمين، وواحدة خارج المرمى، واعترض الدفاع تسديدة أخرى.

تقييمه بعد اللقاء بلغ 7.9/10، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.