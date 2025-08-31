مفاجآت روشن.. أفضل 10 لاعبين في الجولة الأولى من الدوري السعودي

أسدل الستار على الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، والتي كانت حافلة بكل ما تشتهيه أنفس عشاق كرة القدم، أهداف غزيرة، لمحات فنية ساحرة، ومستويات فردية استثنائية خطفت الأضواء.

ومع انطلاقة قوية، تدخل المنافسة الآن في فترة توقف دولي، تاركةً الجماهير في حالة من الترقب والشوق لعودة الإثارة.

قائمة أفضل 10 لاعبين كشفت عن أسماء كان منتظرًا توهجها، وأخرى فرضت نفسها بقوة كمفاجآت سارة.

1. جواو فيليكس (النصر)

قاد البرتغالي فريقه النصر لتحقيق أكبر انتصار في الجولة بخماسية نظيفة على حساب التعاون. فيليكس قدَّم أداءً مثاليًّا بتسجيله "هاتريك" من 6 تسديدات، ليترجم خطورته الدائمة على المرمى.

لم يكن مجرد هداف، بل لعب دورًا محوريًّا في بناء اللعب بتقديمه 4 تمريرات مفتاحية وإكماله 23 تمريرة دقيقة، بالإضافة إلى قدرته على تجاوز الخصوم بنجاحه في مراوغتين، ليؤكد أنه لاعب متكامل قادم بقوة هذا الموسم.

2. كريم بنزيما (الاتحاد)

في مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف، كان الفرنسي هو النجم الأبرز في فوز فريقه الاتحاد على الأخدود بنتيجة 5-2. بنزيما أثبت أنه مهاجم متكامل، فإلى جانب ثلاثيته "الهاتريك" من 7 تسديدات، صنع فرصتين محققتين للتسجيل وقدم 3 تمريرات مفتاحية لزملائه.

كما أظهر جودته في الربط بين الخطوط بإكماله 36 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح عالية بلغت 81.82%.

3. جوشوا كينغ (الخليج)

كان النرويجي جوشوا كينغ أحد نجوم الفوز الكبير والمفاجئ لفريقه الخليج على الشباب بنتيجة 4-1، تميز أداء كينغ بالفاعلية المطلقة، حيث سجل هدفين من 4 تسديدات فقط، بمعدل تحويل للأهداف بلغ 66.67%.

أضاف لخطورته الهجومية مراوغة ناجحة، كما لم يغفل واجبه الدفاعي بتسجيله تدخلين ناجحين وإبعادًا للكرة، مشكلًا ثنائيًّا مرعبًا مع زميله فورتونيس في تلك المباراة.

4. خوان بيدروزا (الأخدود)

رغم خسارة فريقه الأخدود أمام الاتحاد بنتيجة 2-5، فإن خوان بيدروزا قدَّم أداءً فرديًّا مميزًا جعله أحد نجوم الجولة، سجل هدفي فريقه، وكان صمام أمان في خط الوسط بـ3 تدخلات ناجحة و3 اعتراضات للكرة.

كما كان المحرك الأساسي للفريق بإكماله 27 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح وصلت إلى 87.1%، ليثبت أنه لاعب متكامل الأدوار.

5. محمد أبو الشامات (القادسية)

كان أبو الشامات عنصرًا محوريًّا في فوز فريقه القادسية على النجمة بنتيجة 3-1، أظهر اللاعب إمكانيات استثنائية في صناعة اللعب، حيث قدم تمريرة حاسمة، وصنع 3 فرص محققة للتسجيل، وأرسل 4 تمريرات مفتاحية.

ما يميزه هو دقة تمريراته المذهلة التي وصلت إلى 97% من أصل 49 تمريرة، إضافة إلى دوره الدفاعي الكبير بـ 4 تدخلات ناجحة واعتراض للكرة.

6. زيدو يوسف (الفتح)

في مباراة متكافئة، خسر فريق الفتح الذي يلعب له زيدو يوسف أمام الفيحاء بنتيجة 1-2، رغم الخسارة، قدّم يوسف أداءً فرديًّا قويًّا، حيث سجل هدف فريقه الوحيد من تسديدته الوحيدة بمعدل نجاح 100%.

وكان صخرة في خط الوسط بـ4 تدخلات ناجحة و3 اعتراضات، بالإضافة إلى دوره في بناء اللعب بإكماله 47 تمريرة دقيقة.

7. ستيفن بيرغوين (الاتحاد)

كان الهولندي ستيفن بيرغوين شريكًا أساسيًّا في انتصار الاتحاد الكبير على الأخدود 5-2، أثبت أنه قوة إبداعية لا يستهان بها، فإلى جانب تسجيل هدف وصناعة آخر، صنع 3 فرص محققة للتسجيل وقدم 5 تمريرات مفتاحية.

كما أضاف حيوية لأداء فريقه بنسبة تمريرات دقيقة بلغت 88.89% ومساهمته الدفاعية القوية بـ 3 تدخلات ناجحة.

8. متعب الحربي (الهلال)

أسهم الظهير الأيسر متعب الحربي بشكل كبير في تحقيق فريقه الهلال بداية قوية بفوزه على الرياض 2-0، قدم الحربي أداءً متكاملًا على مدار 90 دقيقة، حيث سجل هدفًا من تسديدته الوحيدة على المرمى، وأسهم في الحفاظ على نظافة الشباك.

دفاعيًّا، كان نشيطًا جدًّا بتدخلين ناجحين، إبعادين للكرة، واستعادته للكرة 5 مرات. كما تميز في بناء اللعب من الخلف بـ 43 تمريرة دقيقة وبنسبة نجاح عالية بلغت 90%، ليثبت جودته كأحد أفضل اللاعبين في مركزه.

9. موهاو نكوتا (الاتفاق)

كان موهاو نكوتا أحد أبرز المساهمين في فوز فريقه الاتفاق على الخلود بنتيجة 2-1، بأداء هجومي مفعم بالحيوية، سجل هدفًا من 5 تسديدات، وكان مزعجًا للدفاعات بنجاحه في 3 مراوغات.

لم يقتصر دوره على ذلك، بل أسهم في اللعب الجماعي بإكماله 25 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح عالية بلغت 89.29%.

10. جمال حركاس (ضمك)

خرج فريق ضمك بنقطة ثمينة بعد تعادله مع الحزم 1-1. واستحق المدافع جمال حركاس مكانه في القائمة عن جدارة. فإلى جانب تسجيله هدف فريقه الوحيد من تسديدته الوحيدة، كان صخرة دفاعية بتدخلين ناجحين، اعتراضين، وثلاثة إبعادات.

اللافت للنظر هو دوره في بناء اللعب من الخلف، حيث أكمل 65 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح 89.04%، وهو رقم استثنائي لمدافع.