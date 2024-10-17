الأهلي المصري يصدم مروان عطية

أصابت إدارة الأهلي المصري اللاعب مروان عطية نجم خط وسط الفريق بصدمة قوية بعد أن رفضت طلبه بتعديل عقده.

وانضم مروان عطية إلى الأهلي قادماً من الاتحاد السكندري في شهر يناير 2023 بعقد يمتد حتى 2027.

وأبدى مروان عطية رغبته في رفع قيمة راتبه السنوي خاصة أنه منذ انضمامه للفريق وهو عنصر أساسي في تشكيل مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني بجانب انضمامه لمنتخب مصر ومشاركته بصفة أساسية.

وقال مصدر مطلع داخل الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إنه تم رفض الأمر من جانب إدارة القلعة الحمراء خاصة أن هذا الأمر سابق لأوانه بحسب رؤية مسؤولي النادي.

وأضاف "مروان متواجد مع الفريق منذ موسم ونصف الموسم وبالتالي ليس منطقياً التفكير في زيادة راتبه السنوي كما أن عقده ممتد لمدة 3 أعوام أخرى".

وأتم المصدر أن الأولوية لدى الأهلي في المرحلة القادمة تتمثل في تجديد عقد بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق.

وتنتهي تعاقدات بعض لاعبي الأهلي في صيف 2025 وعلى رأسهم محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو وأحمد نبيل "كوكا" والحارس حمزة علاء.