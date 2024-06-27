مواعيد مباريات منتخب العراق في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026
أسفرت قرعة الدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن صدام عربي مثير في المجموعة الثانية.
ويلعب منتخب العراق في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والأردن وفلسطين بخلاف كوريا الجنوبية.
ويحلم المنتخب العراقي بالمشاركة للمرة الثانية في تاريخه بنهائيات بطولة كأس العالم بعد ظهوره الوحيد في نسخة 1986.
ويضمن المتصدر والوصيف التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع ضمن المرحلة الرابعة للتصفيات.
ويفتتح منتخب العراق مشواره بالدور الحاسم يوم 5 سبتمبر المقبل على أرضه أمام عمان ثم يخرج لمواجهة الكويت يوم 10 من الشهر ذاته بالجولة الثانية.
ويستضيف منتخب العراق منافسه فلسطين بالجولة الثالثة يوم 10 أكتوبر المقبل ثم يخرج لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 15 من الشهر نفسه بالجولة الرابعة.
ويلعب منتخب العراق الجولة الخامسة على أرضه ضد الأردن يوم 14 نوفمبر المقبل ثم يخرج لمواجهة عمان يوم 19 من الشهر نفسه بالجولة السادسة.
ويخوض المنتخب العراقي مواجهة الجولة السابعة على ملعبه ضد الكويت يوم 20 مارس المقبل، ثم يخرج للعب ضد فلسطين بالجولة الثامنة يوم 25 من الشهر ذاته.
ويستضيف أسود الرافدين كوريا الجنوبية يوم 5 يونيو 2025 بالجولة التاسعة وقبل الأخيرة قبل الخروج لمواجهة الأردن بالجولة العاشرة والأخيرة يوم 10 من الشهر ذاته.