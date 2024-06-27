مواعيد مباريات منتخب العراق في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026

ويفتتح منتخب العراق مشواره بالدور الحاسم يوم 5 سبتمبر المقبل على أرضه أمام عمان ثم يخرج لمواجهة الكويت يوم 10 من الشهر ذاته بالجولة الثانية.

ويستضيف منتخب العراق منافسه فلسطين بالجولة الثالثة يوم 10 أكتوبر المقبل ثم يخرج لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 15 من الشهر نفسه بالجولة الرابعة.

ويلعب منتخب العراق الجولة الخامسة على أرضه ضد الأردن يوم 14 نوفمبر المقبل ثم يخرج لمواجهة عمان يوم 19 من الشهر نفسه بالجولة السادسة.