اقترب نادي الزمالك المصري من حسم أولى صفقاته لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2024 – 2025.

وأصبح الزمالك على بعد خطوات قليلة من حل أزمة إيقاف القيد بعد التوصل لاتفاق لتسوية مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب.

ويأمل الفريق الأبيض تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين للعودة بقوة للمنافسة على البطولات المحلية، وعلى رأسها لقب الدوري المصري بعد تبخر حلم التتويج في الموسم الحالي.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامجه "اللعيب" بقناة "MBC MASR" إن الزمالك توصل لاتفاق للتعاقد مع الغاني إسحاقو يعقوبو ظهير أيسر نادي البنك الأهلي في الموسم المقبل.

وأضاف:" يعقوبو في الزمالك.. هذه الصفقة ستكون الأولى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل".

ويبلغ يعقوبو 30 عامًا، ولعب لنادي ليرس البلجيكي بعد اكتشاف موهبته عن طريق أكاديمية JMG في غانا.

ودافع اللاعب الغاني عن ألوان ليرس في الفترة بين 2015 إلى 2018 قبل الرحيل إلى إرغوتوليس اليوناني.

وانضم يعقوبو إلى وادي دجلة في يناير 2019 ليستمر حتى صيف 2021 قبل الانضمام إلى البنك الأهلي.

وخاض الظهير الأيسر الغاني 175 مباراة في الدوري المصري، وسجل 4 أهداف كما قدم 25 تمريرة حاسمة.

وصنع يعقوبو 7 أهداف في الموسم الحالي لزملائه بالفريق خلال 28 مباراة، بينما لم يهز الشباك.

ويسعى الزمالك لدعم الجبهة اليسرى في ظل إصابة طويلة تعرض لها محمد عبد الشافي الذي عاد من الاعتزال في بداية الموسم الحالي وعدم وجود بديل مناسب للاعب أحمد فتوح.

واستعان البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني بعدة حلول لمركز الظهير الأيسر بإشراك السنغالي إبراهيما نداي واللاعب محمد عاطف والصاعد حسن أبو المعاطي.