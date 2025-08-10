مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي ضد آراو

يخوض فريق الهلال السعودي مباراته الودية الثانية في معسكره الإعدادي بألمانيا، عندما يواجه آراو السويسري، مساء اليوم الأحد، في إطار تحضيراته لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق الهلال فوزًا كبيرًا في مباراته الودية الأولى بالمعسكر، فقد سحق نادي بالينغن السويسري بستة أهداف مقابل هدف واحد، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، الذي يسعى لتعزيز جهود فريقه خلال هذه المرحلة التحضيرية.

ويواصل الهلال استغلال فترة المعسكر لرفع مستوى الاستعداد البدني والفني، وتعزيز الانسجام بين لاعبيه، خاصة بعد التعاقدات الكبيرة التي أبرمها النادي أخيرًا في سوق الانتقالات الصيفية.

وضم الهلال الأوروغوياني داروين نونيز قادمًا من ليفربول الإنجليزي، والفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب المعسكر الألماني في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة الهلال ضد آراو:

تشكيل الهلال

البث المباشر

أحداث المباراة:

الدقيقة 21: الهدف الأول للهلال عن طريق النيران الصديقة

مدافع الفريق الخصم أحرز الكرة بالخطأ في مرماه ليتقدم الهلال 0/1.

الدقيقة 23: هدف ثانٍ للهلال عن طريق سافيتش

الدقيقة 28: محاولة ضائعة من الهلال

الدقيقة 34: سافيتش كاد أن يحرز هدفا رائعا

الدقيقة 38: مالكوم يحرز هدفا ثالثا للهلال

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 3-0

حضور فهد بن نافل رئيس الهلال السابق في المباراة