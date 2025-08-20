رد رسمي من الشحانية القطري على التعاقد مع نجم الأهلي المصري

كشف فهد الشمري، المسؤول الإعلامي لنادي الشحانية القطري، حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبتهم في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي المصري، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار العديد من التقارير الصحفية القطرية والمصرية خلال الأيام الماضية إلى دخول نادي الشحانية في مفاوضات مع نظيره الأهلي لضم بن شرقي، والذي يمتد عقده مع النادي الأحمر حتى 30 يونيو 2027.

وقال الشمري في تصريحات لـ"إرم نيوز": "الأخبار المتداولة عن رغبتنا في التعاقد مع أشرف بن شرقي غير صحيحة".

وأضاف: "بن شرقي لاعب كبير ورائع ومتميز للغاية، نتمنى له كامل التوفيق في مسيرته مع الأهلي".

وتابع: "لم يدخل نادي الشحانية القطري في أي مفاوضات مع الأهلي بأي شكل من الأشكال، والأخبار المنتشرة غير صحيحة".

واختتم الشمري تصريحاته، قائلا: "في حال تعاقدنا مع أي لاعب سوف نتحدث عن الأمر في القنوات الرسمية الخاصة بالنادي".

وانضم المغربي بن شرقي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي قادما من الريان القطري، الذي فسخ عقد اللاعب بالتراضي.

ويواجه بن شرقي تحديات كبيرة من أجل الظهور وسط تشكيل الفريق الأحمر الأساسي، في ظل وفرة الأسماء القوية في مركزه.

إذ يضم الأهلي في صفوفه العديد من الأسماء الكبرى وعلى رأسها أحمد سيد "زيزو"، ومحمود حسن "تريزيغيه"، وحسين الشحات بجانب كلّ من إمام عاشور، ومحمد علي بن رمضان.

يذكر أن بن شرقي شارك في 18 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.