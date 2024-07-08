قرار منتظر من برشلونة بشأن تياغو ألكانتارا

استقرت إدارة نادي برشلونة الإسباني على اتخاذ قرار مهم بشأن تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال تياغو ألكانتارا عبر بيان رسمي إنه قرر التوقف عن لعب كرة القدم بعد مشوار طويل دافع خلاله عن ألوان برشلونة ثم بايرن ميونخ الألماني وأخيرًا ليفربول الإنجليزي.

وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" عن اقتراب تياغو ألكانتارا من تولي منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد لفريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن هانز فليك مدرب برشلونة الجديد عقد اجتماعًا اليوم الاثنين مع ألكانتارا.

ويرغب فليك في الاستفادة من خدمات ألكانتارا في منصب المدرب المساعد ضمن منافسات الجهاز الفني الجديد.

وسبق أن تدرب ألكانتارا تحت قيادة هانز فليك موسم 2019 – 2020 في صفوف بايرن ميونخ.

وتوج ألكانتارا بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ تحت قيادة فليك قبل أن يرحل اللاعب إلى ليفربول الإنجليزي.