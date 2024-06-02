حقيقة تلقي محمد عبد المنعم عروضا للرحيل عن الأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية عن آخر كواليس ملف محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وتطورات رغبته في الرحيل خلال الموسم المقبل.
وكان محمد عبد المنعم أثار جدلا كبيرا بين جمهور ناديه، بعدما نشر مقطع فيديو أثناء احتفاله مع الجماهير في بطولة دوري أبطال أفريقيا، معلقا عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء"، وهو ما ربطه الجمهور باقتراب رحيله وأن ما كتبه كان رسالة الوداع.
وارتبط اسم عبد المنعم خلال الساعات الماضية بالرحيل لنادي موناكو الفرنسي، حسب تقارير إعلامية فرنسية، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن اللاعب على بُعد خطوات قليلة من غلطة سراي التركي.
ولكن وفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "عبدالمنعم لم يعقد سوى جلسة واحدة مع إدارة النادي لتعديل عقده، قبل نهائي كأس مصر الأخيرة، ولم يتم عقد أي جلسات جديدة".
وأضاف التقرير: "محمد عبد المنعم يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي للاحتراف الأوروبي، ولكن لم يصله أي عروض رسمية حتى هذه اللحظة".
وأشار: "من المتوقع أن تصل للاعب عروض خلال الفترة المقبلة، وحال تلقي عرض مغرِ سوف يتم السماح له بالمغادرة حتى قبل نهاية الموسم، بسبب استعدادات الفرق الأوروبية".
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي نهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب في الوقت الحالي يرفض فكرة التجديد، خاصة مع رغبته في خوض تجربة احترافية.