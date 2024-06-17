نجم الهلال السعودي يحسم مستقبله مع الفريق

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن "الشهري" يحظى باهتمام أندية دوري روشن، وسيدرس العروض بجدية من أجل حسم وجهته المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن الشهري ضمن 5 لاعبين ستسمح إدارة الهلال برحيلهم في فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى متعب المفرج، ومحمد جحفلي، وعبد الإله المالكي، وحبيب الوطيان.

يذكر أن صالح الشهري قد انتقل إلى الهلال في صيف عام 2020 قادما من الرائد وحصد مع الزعيم العديد من البطولات خلال المواسم الأربع الماضية، وقد سبق له تمثيل الأهلي، وبيرا مار البرتغالي.

ويسعى صالح الشهري، لمغادرة فريق الهلال بعدما أصبحت فرصة مشاركته شبه منعدمة في وجود الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم.