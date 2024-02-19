"اشتباك ناري".. كشف أسباب مشادة غرفة ملابس بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل جديدة عن الخلافات التي كادت أن تتطور لمشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ 2/3 أمام بوخوم، أمس الأحد، في الدوري الألماني.
وكان الصحفي الألماني باتريك ستراسر قد كشف عن خلافات كادت تتطور لمشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ أمام بوخوم.
ووفقًا لباتريك ستراسر، فإنه بعد صافرة نهاية المباراة أمام بوخوم دارت خلافات غاضبة، وكاد أن ينشب شجار بين جوشوا كيميتش وزولت لوف، مساعد المدرب توماس توخيل.
وذكرت "ديلي ميل" أن لاعبي بايرن ميونخ اضطروا إلى إبعاد جوشوا كيميش من مشاجرة مع مساعد توماس توخيل بعد المباراة.
وبعد الخسارة 0/3 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، ثم الخسارة 0/1 أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، سافر بايرن ميونخ إلى بوخوم، ليتعرض للخسارة الثالثة على التوالي.
ونقلت الصحيفة عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن جوشوا كيميتش لاعب خط وسط بايرن ميونخ، الذي تم استبداله بعد ساعة من اللعب، دخل في جدال مع زولت لوف مساعد مدرب توخيل في طريق عودته إلى غرفة تبديل الملابس.
وبدا أن الاشتباك "الناري" قد انتهى، لكن لوف صرخ بشيء ما في وجه كيميتش أثناء صعوده الدرج في النفق؛ ما تسبب في مواجهة أخرى.
ووقتها تدخل مانويل نوير قائد بايرن ميونخ والعديد من زملائه لمنع الأمور من التصعيد أكثر.
وحدث الخلاف بين كيميتش ولوف في أعقاب اعتراف توخيل بأن المهاجم النجم هاري كين غير سعيد أيضًا بالتمريرات التي تلقاها في المباريات الأخيرة.
وعقب الحادث، رفض توخيل الكشف عن التفاصيل الدقيقة لما حدث، لكنه أصر على أن الأمور لم تخرج عن السيطرة بين الثنائي.
وقال توخيل: "أنا أعرف ما كان يحدث، نحن في غرفة خلع الملابس، وهذا أمر طبيعي جدًّا إذا ظل ضمن الحدود، وبقيت ضمن الحدود".
وأوضحت "ديلي ميل" أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الإلزامي لتوخيل بعد المباراة، ما أثار تكهنات بأن منصبه قد يكون في خطر مع تأخر بايرن ميونخ عن المتصدر باير ليفركوزن بـ8 نقاط.
لكن الرئيس التنفيذي لبايرن، يان كريستيان دريسن، تعهد باستمرار توخيل في الوقت الحالي، بعد أن نزل إلى غرفة تبديل الملابس.
وخسر توخيل 11 مباراة من أصل 44 مباراة مع بايرن ميونخ، وهو أكبر من عدد الخسائر التي تعرض لها سلفه جوليان ناغلزمان في 84 مباراة.
وعاد كين إلى قائمة الهدافين بعد تسجيله هدفا على بوخوم، لكنه أهدر أيضًا فرصًا كبيرة في كلا الشوطين.
وأشار توخيل إلى تلك الفرص وغيرها من الفرص التي فشل فريقه في استغلالها، وذكر أن فريقه لم يكن محظوظا.
وسيلعب بايرن ميونخ مع لايبزيغ، صاحب المركز الخامس، يوم السبت.