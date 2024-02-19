"اشتباك ناري".. كشف أسباب مشادة غرفة ملابس بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل جديدة عن الخلافات التي كادت أن تتطور لمشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ 2/3 أمام بوخوم، أمس الأحد، في الدوري الألماني.

وكان الصحفي الألماني باتريك ستراسر قد كشف عن خلافات كادت تتطور لمشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ أمام بوخوم.

ووفقًا لباتريك ستراسر، فإنه بعد صافرة نهاية المباراة أمام بوخوم دارت خلافات غاضبة، وكاد أن ينشب شجار بين جوشوا كيميتش وزولت لوف، مساعد المدرب توماس توخيل.

وذكرت "ديلي ميل" أن لاعبي بايرن ميونخ اضطروا إلى إبعاد جوشوا كيميش من مشاجرة مع مساعد توماس توخيل بعد المباراة.