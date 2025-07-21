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رياضة

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح "يتوسط" لصفقة الأهلي الجديدة

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح "يتوسط" لصفقة الأهلي الجديدة
محمد صلاح يكشف موعد الاعتزال..ومفاجأة بشأن الدوري السعودي
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 8:07 م

تدخل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، للتوسط لدى مسؤولي الأهلي المصري من أجل التعاقد مع لاعب جديد للفريق الأحمر.

وأبرم الأهلي عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، على رأسها انضمام محمود حسن "تريزيغيه" جناح أيسر طرابزون سبور التركي بجانب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري وأيضاً أحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك.

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 وفجر مصدر مطلع داخل الأهلي المصري مفاجأة بالكشف عن وساط صلاح لدى مسؤولي القلعة الحمراء لانضمام أحمد حسن "كوكا" مهاجم لوهافر الفرنسي السابق إلى الأهلي في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن صلاح تواصل بالفعل مع أحد مسؤولي النادي الأهلي لإقناعه بعودة كوكا في الموسم الجديد للقلعة الحمراء.

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 وأشار إلى أن كوكا لديه رغبة قوية في العودة للأهلي خلال الفترة القادمة، للاستقرار في مصر بعد فترة طويلة من اللعب في أوروبا منذ 2011.

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 ويرتبط كوكا بصداقة قوية مع محمد صلاح، ولعبا معًا في صفوف منتخب مصر تحت 20 عاماً بجانب منتخب مصر الأول.

وشوهد كوكا مع صلاح أثناء قضاء الأخير عطلته الصيفية منذ عدة أسابيع.

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