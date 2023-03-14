سكاي سبورت: أنطونيو كونتي لن يستمر مع توتنهام

قال مايكل بريدج، الصحفي في قناة "سكاي سبورتس"، إن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير سيرحل إلى إيطاليا نهاية الموسم الحالي، ولن يستمر في منصبه مع النادي اللندني بعدما فقد دعم الجماهير.

ويُظهر توتنهام الكثير من التناقض في مستواه هذا الموسم، ويبدو أنه سيمضي عامًا آخر بدون ألقاب.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يبدو على الورق وكأنه موسم ناجح نسبيًا لفريق كونتي حتى الآن.