سكاي سبورت: أنطونيو كونتي لن يستمر مع توتنهام
قال مايكل بريدج، الصحفي في قناة "سكاي سبورتس"، إن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير سيرحل إلى إيطاليا نهاية الموسم الحالي، ولن يستمر في منصبه مع النادي اللندني بعدما فقد دعم الجماهير.
ويُظهر توتنهام الكثير من التناقض في مستواه هذا الموسم، ويبدو أنه سيمضي عامًا آخر بدون ألقاب.
ويحتل توتنهام حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يبدو على الورق وكأنه موسم ناجح نسبيًا لفريق كونتي حتى الآن.
ومع ذلك، فقد تم إقصاء توتنهام من كل المسابقات التي يشارك فيها، ويبدو الآن كما لو أنهم ضمنوا أن فترة عدم حصولهم على الكؤوس ستمتد إلى 15 عامًا، ما لم تحدث معجزة ويلحقون بآرسنال في صدارة الجدول.
ويرى كونتي أن صبر الجماهير قد نفد وقد يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر واقعية مع توقعاتهم، قائلا: "نحن بعيدون كل البعد عن المنافسة من أجل الفوز بالألقاب. أقول إننا نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى الصبر. أرى أن البيئة هنا (حول النادي) ليس لديها صبر أو ربما لا تريد الجماهير فهم الواقع".
واقترح بريدج أنه على الرغم من الاضطرابات في توتنهام، لم يعقد النادي أي مناقشات رئيسية بشأن التعاقد مع خليفة لكونتي.
كما زعم بريدج أن التعليقات التي أدلى بها كونتي أدت إلى إنهاء علاقته بجماهير توتنهام، موضحا: "لا أعتقد أنه كانت هناك مناقشات مكثفة حول استبدال كونتي. أعلم أن هذا مفاجئ، لكن توتنهام كان محترمًا جدًا لكونتي. لقد خضع لعملية جراحية في المرارة، مما أثر عليه ذهنيا".
وأضاف: "في الوقت نفسه، بينما يقدر المشجعون ذلك، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أزعج كونتي المشجعين قليلا ببعض تعليقاته حول ما يجب أن يحققه توتنهام".
وزعم موقع "Football Insider" أن ماوريسيو بوكيتينو ولويس إنريكي وتوماس توخيل هم المرشحون الثلاثة لخلافة المدير الفني الإيطالي الصيف المقبل.
كما زعمت التقارير الواردة من البرتغال أن مدرب سبورتنغ لشبونة روبن أموريم ضمن المرشحين أيضًا، لكن الشرط الجزائي في عقده والبالغ 17.7 مليون جنيه إسترليني قد يمنع النادي اللندني من التعاقد معه.
وينتهي عقد كونتي مع توتنهام في يونيو/حزيران من هذا العام، ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" يملك رئيس النادي دانييل ليفي خيار الانفصال عن كونتي قبل الموسم المقبل.