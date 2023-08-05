طرد عامل نظافة بعد حصوله على توقيع ليونيل ميسي أثناء العمل

قالت صحيفة "ميرور" إنه تم طرد عامل نظافة في ملعب إنتر ميامي بعد مخالفته قواعد النادي حيث تم القبض عليه وهو يطلب توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووصل الكولومبي كريستيان سالامانكا لعمله في ملعب DRV PNK قبل مباراة إنتر ميامي مع أورلاندو سيتي في كأس الدوريات، التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحسب صحيفة "ميرور" فقد تم تكليف سالامانكا بتنظيف منطقة بالقرب من المكان الذي كان من المقرر أن يصل فيه الفريقان قبل انطلاق المباراة في ساحة "Fort Lauderdale" وقد شعر بالفعل بفرصة لمقابلة ميسي.

وكان العامل الكولومبي يرتدي قميص منتخب الأرجنتين تحت لباس العمل.