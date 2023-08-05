طرد عامل نظافة بعد حصوله على توقيع ليونيل ميسي أثناء العمل
قالت صحيفة "ميرور" إنه تم طرد عامل نظافة في ملعب إنتر ميامي بعد مخالفته قواعد النادي حيث تم القبض عليه وهو يطلب توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووصل الكولومبي كريستيان سالامانكا لعمله في ملعب DRV PNK قبل مباراة إنتر ميامي مع أورلاندو سيتي في كأس الدوريات، التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.
وبحسب صحيفة "ميرور" فقد تم تكليف سالامانكا بتنظيف منطقة بالقرب من المكان الذي كان من المقرر أن يصل فيه الفريقان قبل انطلاق المباراة في ساحة "Fort Lauderdale" وقد شعر بالفعل بفرصة لمقابلة ميسي.
وكان العامل الكولومبي يرتدي قميص منتخب الأرجنتين تحت لباس العمل.
وسرعان ما غادر النجوم بمن فيهم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وكان ميسي آخر من غادر حيث شق الفريق طريقه إلى الملعب.
ومع ظهور ميسي الفائز بكأس العالم 2022، تمكن سالامانكا من جذب انتباه اللاعب والكشف عن قميصه المخفي.
وأوضح سالامانكا: "كان عليّ أن أنظف الحمامات في القطاع الذي تتوقف فيه الحافلات".
وأضاف: "لحسن الحظ، كنت هناك عندما وصلت الحافلة ونزل جميع اللاعبين، آخرهم كان ميسي، صرخت في وجهه "مرحبا، بطل العالم!" استدار لينظر، لقد خلعت قميص العمل وقمت بكشف قميص المنتخب الأرجنتيني".
ورغم طرد سالامانكا من العمل إلا أنه لا يشعر بأي ندم، وقال "أعطاني ميسي توقيعه، جاء الأمن على الفور، أخرجوني وطردوني من وظيفتي، لكن الأمر كان يستحق كل ثانية!"
وبحسب "ميرور" فإن السياسة المتبعة أنه يجب على الموظفين عدم إزعاج نجوم الفريق للحصول على التوقيعات أو الصور أثناء العمل.
ولعب ميسي 3 مباريات مع إنتر ميامي سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.
وجميع المباريات التي لعبها ميسي مع إنتر ميامي كانت في بطولة كأس الدوريات، التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك، ولم يشارك بعد في الدوري الأمريكي.
وسجل ميسي هدفا أمام كروز أزول وهدفين أمام أتلانتا يونايتد في دور المجموعات في كأس الدوريات.
وسيلعب إنتر ميامي مع إف سي دالاس في المباراة المقبلة في دور الـ16 من كأس الدوريات.