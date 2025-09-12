بعد طرد رايكوفيتش أمام الفتح.. ما موقفه من مباراة النصر السعودي؟

أثار الحارس الصربي لنادي الاتحاد بريدراغ رايكوفيتش هواجس جماهير ناديه والجهاز الفني بعد تعرضه للطرد في مباراة الاتحاد والفتح التي تجري حاليا لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ودخل الاتحاد مباراة الفتح بقوة عندما أحرز 3 أهداف في 39 دقيقة فيما كان ماتياس فارغاس قلص الفارق للفتح بعد مرور نصف ساعة.

واستفاد فريق المدرب الفرنسي لوران بلان من النقص العددي للفتح بعد طرد المغربي مراد باتنة بعد مرور 30 دقيقة لكن الاتحاد تلقى مفاجأة غير سارة في الشوط الثاني بعد طرد حارس مرماه رايكوفيتش في الدقيقة 60.

ورفع حكم المباراة بطاقة الطرد مباشرة لحارس الاتحاد رايكوفيتش بعد تدخّله القوي جدا على فهد الزبيدي مهاجم الفتح الذي كان في حالة انفراد.

وشهدت اللقطة إصابة كلا اللاعبين نظرا لأن رايكوفيتش تدخل بقوة على الخط العرضي لمنطقة الجزاء وهو ما جعل الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة للفتح ويرفع البطاقة الحمراء للحارس الصربي لنادي الاتحاد.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

ودفع لوران بلان بالحارس البديل محمد العبسي مكان بريدراغ رايكوفيتش مقابل خروج المهاجم صالح الشهري.

وتساءلت جماهير نادي الاتحاد عن موقف بريدراغ رايكوفيتش من مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري بين الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وذلك بعد طرده.

وسيتغيب رايكوفيتش عن المباراة المقبلة للاتحاد في الدوري وذلك أمام نادي النجمة لحساب الجولة الثالثة يوم 20 سبتمبر الجاري بسبب عقوبة البطاقة الحمراء.

أخبار ذات علاقة جمهور النصر لا يحب كريستيانو رونالدو.. الذكاء الاصطناعي يصدم رايكوفيتش

وفي حال جاهزيته البدنية والفنية، سيكون الحارس الصربي متاحا من جديد على ذمة مدربه لوران بلان وذلك في الجولة الرابعة التي يواجه خلالها الاتحاد النصر في جدة.

يشار إلى أن الاتحاد يتقدم في نهاية مباراته ضد الفتح بنتيجة (4 ـ 2) ويتجه نحو تحقيق الفوز الثاني في مباراتين.