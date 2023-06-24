مانشستر يونايتد يفكر في منح أليخاندرو غارناتشو القميص رقم 7

وشارك غارناتشو في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم المنقضي سجل فيها 6 أهداف وصنع 6 خلال 1450 دقيقة.

ومع ذلك، قد يكون غارناتشو الآن جاهزًا للترقية مع مانشستر يونايتد مع التفكير في منحه القميص رقم 7، الذي أخلاه كريستيانو رونالدو بعد رحيله المثير للجدل من النادي في أواخر العام الماضي.

وذكرت "ديلي ميل" أن غارناتشو، الذي وقع عقدًا مدته خمس سنوات في أبريل "يمكن أن يُمنح هذا الشرف"، وسيصبح أول مراهق يحمل هذا الرقم منذ رونالدو في 2003.

ومنذ رحيل رونالدو الأول إلى ريال مدريد في 2009، ارتدى عدد من اللاعبين القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد لكنهم فشلوا في إحداث تأثير في النادي.

وعانى مايكل أوين وأنخيل دي ماريا وممفيس ديباي وأليكسيس سانشيز وأنطونيو فالنسيا جميعًا من فترات سيئة مع مانشستر يونايتد، بينما أثر إدينسون كافاني خلال إقامته القصيرة نسبياً.