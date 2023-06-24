مانشستر يونايتد يفكر في منح أليخاندرو غارناتشو القميص رقم 7
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد يفكر في منح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، القميص رقم 7 الأسطوري.
وأوضحت الصحيفة أن "مانشستر يونايتد يفكر في منح غارناتشو قميصه الأسطوري رقم 7 مع استمرار الصعود الكبير للشاب الموهوب في خلافة كريستيانو رونالدو".
وظهر الجناح، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، لأول مرة مع مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في أبريل 2022، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيًا بلا منازع تحت قيادة إيريك تين هاغ.
ويرتدي غارناتشو حاليًا القميص رقم 49 مع مانشستر يونايتد، وسجل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.
وشارك غارناتشو في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم المنقضي سجل فيها 6 أهداف وصنع 6 خلال 1450 دقيقة.
ومع ذلك، قد يكون غارناتشو الآن جاهزًا للترقية مع مانشستر يونايتد مع التفكير في منحه القميص رقم 7، الذي أخلاه كريستيانو رونالدو بعد رحيله المثير للجدل من النادي في أواخر العام الماضي.
وذكرت "ديلي ميل" أن غارناتشو، الذي وقع عقدًا مدته خمس سنوات في أبريل "يمكن أن يُمنح هذا الشرف"، وسيصبح أول مراهق يحمل هذا الرقم منذ رونالدو في 2003.
ومنذ رحيل رونالدو الأول إلى ريال مدريد في 2009، ارتدى عدد من اللاعبين القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد لكنهم فشلوا في إحداث تأثير في النادي.
وعانى مايكل أوين وأنخيل دي ماريا وممفيس ديباي وأليكسيس سانشيز وأنطونيو فالنسيا جميعًا من فترات سيئة مع مانشستر يونايتد، بينما أثر إدينسون كافاني خلال إقامته القصيرة نسبياً.
وتمت إعادة الرقم 7 إلى رونالدو عند عودته، ولكن بعد رحيله في ديسمبر الماضي أصبح الرقم متاحًا مرة أخرى.
وانضم غارناتشو لفريق مانشستر يونايتد تحت 18 عاما في 2020 قادما من أتلتيكو مدريد، وكان يبلغ من العمر 16 عامًا وسرعان ما جذب الانتباه.
وحصل غارناتشو على جائزة جيمي مورفي لأفضل لاعب شاب موسم 2021-2022 بعد سلسلة من العروض الباهرة.
تلميح غارناتشو
وفي أبريل الماضي ألمح أليخاندرو غارناتشو إلى رغبته في الحصول على القميص رقم 7.
ويرى اللاعب أنه مستعد لارتداء القميص رقم 7، من خلال الإعجاب بتغريدة.
وكتب مشجع في تغريدة: "امنح غارناتشو القميص رقم 7"، ولاقت إعجاب غارناتشو.
وربما يكون القميص رقم 7 أحد أكثر القمصان شهرة في تاريخ كرة القدم، وتزداد أهميته في مانشستر يونايتد، بالنظر إلى اللاعبين الذين ارتدوه على مر السنين.
وفي مانشستر يونايتد لعب ديفيد بيكهام وإيريك كانتونا وجورج بيست بالقميص رقم 7، إلى جانب رونالدو الذي لعب للفريق بين 2003 و2009، و2021 و2022.