السعودية والجزائر وتونس والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الكرواتي مواجهة مرتقبة مساء اليوم الاثنين ضد مونتينغرو في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتشهد تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة للمونديال مواجهة مثيرة بين منتخب تونس ومضيفه غينيا الاستوائية في لقاء ينتظره عشاق الكرة التونسية أملاً في حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ويلتقي منتخب الجزائر مضيفه غينيا في التصفيات ذاتها من أجل حسم الصعود للمونديال كما يلعب منتخب المغرب ضد زامبيا بعد ضمان أسود الأطلس التأهل رسمياً ويلتقي منتخب ليبيا منافسه إي سواتيني.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية أمام التشيك كما يلعب منتخب الإمارات ضد البحرين ويواجه منتخب الكويت منافسه سوريا.

وفيما يلي أبرز مواجهات اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم – قارة أوروبا

كرواتيا ومونتينغرو – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 2

تصفيات كأس العالم – قارة أفريقيا

زامبيا والمغرب – 4:00 عصراً – SSC 1

غينيا الاستوائية وتونس – 4:00 عصراً – SSC 2

غينيا والجزائر – 7:00 مساءً – SSC 1

ليبيا وإي سواتيني – 10:00 مساءً – SSC EXTRA

مباريات ودية

الإمارات والبحرين – 7:15 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية

السعودية والتشيك – 8:15 مساءً – STC TV

الكويت وسوريا – 8:30 مساءً – الكويت الرياضية