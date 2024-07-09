مرشح آخر يظهر في المشهد.. مفاجأة جديدة في أزمة رئاسة نادي الاتحاد

تواصلت المستجدات داخل نادي الاتحاد السعودي، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسه لؤي ناظر السبت الماضي؛ بسبب الاختلاف في ملفات تخص التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وقرر أعضاء مجلس الإدارة غير الربحية لمؤسسة الاتحاد أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا جديدًا للنادي خلفًا للؤي ناظر، على أن يضطلع عبد العزيز الزيد بمنصب نائب الرئيس، وذلك وفق ما ذكرته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية من مصادر قريبة من الاتحاد، فبعد قبول استقالة ناظر رسميًّا من قبل وزارة الرياضة اجتمع أعضاء مجلس الإدارة غير الربحية للنادي، وتقرر أن يتولى لؤي مشعبي رئاسة الاتحاد على أن يكون عبد العزيز الزيد منصب نائبا له، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

ولم يستبعد المصدر ذاته، حصول استقالات أخرى من أعضاء المجلس في الأيام المقبلة، وفي حال تم استقالة 5 أعضاء سيتم تحديد موعد عاجل لانعقاد الجمعية العمومية.

وتعصف بنادي الاتحاد أزمة رياضية وإدارية غير مسبوقة نتيجة الاختلافات العميقة داخل النادي وبين المسؤولين، والتي كان آخرها ملف التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي الذي كان المرشح الأبرز لخلافة مارسيلو غاياردو قبل العدول عن استقدامه.

يذكر أن الإعلامي السعودي محمد البكيري نشر الاثنين عبر حسابه على منصة "إكس" خبر إمكانية عودة الرئيس السابق أنمار الحائلي لرئاسة الاتحاد خلفًا للؤي ناظر.

وقال البكيري:"تشير مصادرنا إلى أن هناك نوايا داخل النادي لدراسة تكليف الرئيس السابق أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد لموسم واحد خلفًا للمستقيل لؤي ناظر".