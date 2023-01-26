مباراة النصر والاتحاد.. رد فعل رونالدو بعد التأخر بثنائية (شاهد)
أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي غضبه بسبب تأخر فريقه بهدفين نظيفين أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي.
ويتأخر النصر بثنائية أمام الاتحاد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
والتقطت كاميرا المباراة النجم البرتغالي وهو يمتعض بعد تلقي شباك النصر للهدف الثاني الذي أحرزه عبدالرزاق حمدالله.
تقدم المهاجم البرازيلي رومارينيو بالهدف الأول لناديه الاتحاد، في المباراة التي تجمعه مع منافسه النصر في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر السعودي.
وجاء هدف رومارينيو في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبدالرزاق حمدالله.
ووقع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 43 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من رومارينيو.
والفائز من مباراة النصر والاتحاد سيلعب في النهائي أمام الفيحاء يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.
والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب، آخرها لقب النسخة الأخيرة، مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.