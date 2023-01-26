مباراة النصر والاتحاد.. رد فعل رونالدو بعد التأخر بثنائية (شاهد)

تقدم المهاجم البرازيلي رومارينيو بالهدف الأول لناديه الاتحاد، في المباراة التي تجمعه مع منافسه النصر في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر السعودي.

وجاء هدف رومارينيو في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبدالرزاق حمدالله.

ووقع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 43 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من رومارينيو.