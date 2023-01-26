رونالدو في مباراة النصر والاتحاد
رونالدو في مباراة النصر والاتحاد

مباراة النصر والاتحاد.. رد فعل رونالدو بعد التأخر بثنائية (شاهد)

النصر يتأخر في السوبر السعودي أمام الاتحاد
فريق التحرير
فريق التحرير

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي غضبه بسبب تأخر فريقه بهدفين نظيفين أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

النجم البرتغالي امتعض بعد تلقي شباك النصر للهدف الثاني

ويتأخر النصر بثنائية أمام الاتحاد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

والتقطت كاميرا المباراة النجم البرتغالي وهو يمتعض بعد تلقي شباك النصر للهدف الثاني الذي أحرزه عبدالرزاق حمدالله.

تقدم المهاجم البرازيلي رومارينيو بالهدف الأول لناديه الاتحاد، في المباراة التي تجمعه مع منافسه النصر في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر السعودي.

وجاء هدف رومارينيو في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبدالرزاق حمدالله.

ووقع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 43 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من رومارينيو.

رونالدو في مباراة النصر والاتحاد
أهداف مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي (فيديو)

والفائز من مباراة النصر والاتحاد سيلعب في النهائي أمام الفيحاء يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب، آخرها لقب النسخة الأخيرة، مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

النصر السعودي
نادي الاتحاد السعودي
كأس السوبر السعودي

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com