بيعه سيحل مشاكل برشلونة.. بايرن ميونخ مصمم على ضم أراوخو

كشفت صحيفة "سبورت" أن بايرن ميونخ ما زال مصممًا على التعاقد مع المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو من برشلونة.

ورغم تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2026 بقيمة فسخ عقد تبلغ مليار يورو، فإن مستواه يجعله أحد اللاعبين الأكثر إعجابًا من قِبل المدربين وخاصة توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة فإن بايرن ميونخ على استعداد لدفع مبالغ فلكية لكل من برشلونة واللاعب، لكن أراوخو، البالغ من العمر 24 عامًا، متردد للغاية في الرحيل عن برشلونة، علمًا أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".