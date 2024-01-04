بيعه سيحل مشاكل برشلونة.. بايرن ميونخ مصمم على ضم أراوخو
كشفت صحيفة "سبورت" أن بايرن ميونخ ما زال مصممًا على التعاقد مع المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو من برشلونة.
ورغم تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2026 بقيمة فسخ عقد تبلغ مليار يورو، فإن مستواه يجعله أحد اللاعبين الأكثر إعجابًا من قِبل المدربين وخاصة توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ.
وبحسب الصحيفة فإن بايرن ميونخ على استعداد لدفع مبالغ فلكية لكل من برشلونة واللاعب، لكن أراوخو، البالغ من العمر 24 عامًا، متردد للغاية في الرحيل عن برشلونة، علمًا أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".
ونقلت عن شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" أن أراوخو لا يزال الهدف الأهم على رادار بايرن ميونخ، لأن النادي مقتنع أن التعاقد معه أمر أساسي للفريق والنادي لتحقيق قفزة نهائية في أوروبا.
وأشارت إلى أن بايرن ميونخ واجه الكثير من المشاكل الدفاعية ويعتقد أنه نجح في تحقيق الاستقرار في خطي الوسط والهجوم، لكنه بحاجة إلى قلب دفاع رفيع المستوى.
وبحسب "سبورت" فقد اتصل بايرن ميونخ بأراوخو وتحدث معه توماس توخيل الذي أراد التعاقد معه عندما كان مدربًا لتشيلسي.
ويحاول توخيل إقناع أراوخو بمشروعه الرياضي وبعرض مالي يضاعف ما يكسبه في برشلونة.
وسبق لأراوخو أن رفض عروضًا مالية مغرية جدًّا من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف الاستمرار في برشلونة.
وأكدت "سبورت" أن أراوخو لن يغادر برشلونة إلا إذا طلب منه النادي ذلك بسبب الحاجة المالية الملحة.
ووفقًا للصحيفة فإنه من الواضح أن بيع أراوخو يمكن أن ينهي المشاكل المالية لبرشلونة.
لكن في الوقت الحالي لا يريد برشلونة أن يسمع شيئًا عن رحيل أراوخو، بل إن فكرة الفريق هي تحسين عقد المدافع الذي بذل جهدًا كبيرًا للاستمرار وراتبه لا يزال من أقل الرواتب في الفريق رغم أنه عنصر أساسي.
وختمت "سبورت" تقريرها بأنه من المحتمل تسريع الاتصالات بين برشلونة وأراوخو لتجديد العقد بين الطرفين قبل نهاية الموسم الحالي، لقطع الطريق على بايرن ميونخ.
وانتقل أراوخو لبرشلونة في 2018 وانضم للفريق الأول في 2020 ولعب الموسم الحالي 16 مباراة وبشكل عام لعب للفريق الأول 129 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 3.