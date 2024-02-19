قمة في الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدوري المصري، مساء اليوم الإثنين، قمة كروية تجمع بين ناديي الزمالك والإسماعيلي، فيما تشهد باقي الدوريات العالمية هدوءا نسبيًا، بعد لعب أغلب المباريات خلال الأيام الماضية.

وتعود منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بمواجهة بين النهضة العماني والرفاع البحريني.

كما تلعب مباراة واحدة في كل من الدوريين الإسباني والإنجليزي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: