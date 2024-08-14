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رياضة

الفرج يثير جدلا بمنافسة نيوم لنادي الهلال

الفرج يثير جدلا بمنافسة نيوم لنادي الهلال
سلمان الفرج بقميص نادي نيومالمصدر: حساب نادي نيوم على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2024، 8:38 ص

أثار سلمان الفرج، نجم الهلال السعودي السابق والمنتقل حديثًا إلى نيوم، الناشط بدوري الدرجة الأولى "دوي يلو" جدلًا بحديثه عن إمكانية منافسة ناديه الجديد للهلال عقب تأهله لدوري روشن للمحترفين.

كان الفرج، البالغ من العمر 34 عامًا، لعب مسيرته الكروية بشكل كامل في صفوف نادي الهلال، منذ الفئات السنية وحتى الفريق الأول، قبل الانتقال إلى نيوم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الفرج في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه بالتأكيد ليس سعيدًا بخروجه من "الزعيم"، مشيرًا إلى أنه حزين لمغادرة النادي الذي ما زال يسكن قلبه.

 

 

وأضاف: "الهلال هو بيتي الأول والثاني ولكني بدأت حاليًا في مشوار وتحد جديد أريد أن أثبت من خلاله أنني على قدر الثقة مع فريق طموح كنيوم وتحقيق هدف الصعود لدوري المحترفين السعودي"، مشددًا على أن ذلك هو حال كرة القدم "الانتقال من محطة إلى أخرى".

كما أبدى الفرج ثقته على أن نيوم، سيتوج بلقب دوري يلو، في الموسم الحالي 2024-2025؛ على أن يكون منافسًا قويًا لكبار مسابقة دوري روشن للمحترفين، في العام الرياضي القادم، مضيفًا : "على الهلاليين ترقب هذا الفريق".

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وعن تجربته مع نادي نيوم، أوضح الفرج أن "الفريق يحظى باهتمام كبير وعمل جبار ويضم في صفوفه نجوم محليين وأجانب مثل أحمد حجازي ورومارينيو وهم على مستوى فني مميز ويقود نيوم أيضًا مدرب كبير هو البرازيلي شاموسكا، ويوجد لاعبون شباب يمثلون مستقبل هذا النادي الطموح".

وودع الهلال قائده التاريخي سلمان الفرج بعد إعلانه، 1 يوليو الماضي، نهاية مشواره مع الفريق.

وسطر الفرج مسيرة تاريخية خالدة، وزاخرة بالإنجازات مع نادي الهلال الذي تدرج في فئاته السنية قبل أكثر من 17 عامًا.

سلمان الفرجنادي الهلال السعوديالدوري السعودي

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