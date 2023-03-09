هل ينضم لدوري روشن؟ ارتفاع درجة التشويق في السعودية قبل زيارة جديدة لميسي

وجاء الإعلان قبل ساعات من خروج فريق ميسي، باريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ أمس الأربعاء.

ويلعب ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ 2021، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني الذي لعب له، خلال الفترة من 2000 حتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.

وعيَّنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ميسي سفيرًا للسياحة لديها، العام الماضي، وزار جدة، في مايو/ آيار، قبل العودة لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو.

وأثارت صفقة انتقال رونالدو الضخمة إلى النصر، العام الماضي، مقابل أكثر من 200 مليون يورو لمدة عامين ونصف عام وفقًا لوسائل إعلام، الكثير من التكهنات حول تجدد منافسته مع ميسي في الدوري السعودي بعد أن أشارت تقارير محلية إلى اهتمام ناديي الهلال والاتحاد بالتعاقد مع بطل العالم.

وهتف جمهور الاتحاد باسم ميسي خلال الفوز على الخليج في الدوري، يوم الجمعة الماضي، وقال أنمار الحائلي رئيس النادي في فيديو، الأسبوع الماضي، عن إمكانية ضم أيقونة برشلونة السابق: "إن شاء الله، هذا يحتاج وقتًا وترتيبًا".

وقال رامون دياز مدرب الهلال للصحفيين، الشهر الماضي، عن احتمالات ضم مواطنه: "وجود رونالدو هنا يجعلنا نؤمن بأن ميسي قد يأتي إلى السعودية أيضًا، والكرة السعودية تنمو بشكل هائل، وتبدو قادرة على جذب أشهر اللاعبين".

وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، للعام 2022، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.