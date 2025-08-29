بث مباشر لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

ينزل النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة ضيفا على نادي التعاون في مستهل مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 الذي بدأت منافساته أمس الخميس بثلاث مباريات.

ويتطلع النصر في الموسم الرابع تحت قيادة رونالدو إلى الدخول بقوة في الموسم الجديد بعد أن أنهى النسخة الماضية من دوري المحترفين في المركز الثالث خلف الاتحاد البطل، والهلال صاحب المركز الثاني.

وبدأ النصر الموسم الجديد قبل أسبوع بخوض كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025 عندما بلغ النهائي وخسر اللقب ضد الأهلي بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد التعادل (2ـ 2).

وكان رونالدو جدد عقده مع النصر لعامين إضافيين ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2024، فيما تعاقد الفريق أيضا مع المدرب جورج جيسوس و3 لاعبين أجانب هم جواو فيليكس وكينغسلي كومان وإينيغو مارتينيز.

من جانبه، يتطلع التعاون إلى إحداث المفاجأة أمام النصر بنسخته الجديدة والواعدة، وتحقيق نتيجة أخرى إيجابية في المواجهات المباشرة أمام رفاق رونالدو.

والتقى التعاون والنصر في موسم 2024 ـ 2025، في 3 مناسبات، اثنتان منها في الدوري وانهتا بالنتيجة ذاتها (1 ـ 1) وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين وحسمها التعاون (1 ـ0) وأهدر فيها رونالدو ركلة جزاء.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة التعاون والنصر في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين:

