رسالة نارية.. وليد صلاح الدين يهدد إمام عاشور

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسالة تهديد نارية إلى إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وجاء هذا التهديد على خلفية المشاجرة التي وقعت الأسبوع الماضي، إذ تواجد إمام في أحد الأماكن العامة بالقاهرة، وحاول بعض الأشخاص التقاط صورة معه لكنه رفض.

ودخل إمام عاشور في مشادة مع هذا الشخص، وزعمت تقارير أنه قام بالدعاء عليه بسبب رفضه التصوير معه.

وحرر إمام عاشور محضرا في قسم شرطة منطقة التجمع الثالث بالقاهرة ضد هذا الشخص بعد المشادة.

تهديد صريح

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن وليد صلاح الدين هدد إمام عاشور بخصم مليون جنيه في حالة افتعال أي أزمات داخل الملعب أو خارجه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن وليد صلاح الدين تأكد من وجود إمام عاشور في مكان الأزمة الأخيرة مع عمال مطعم شهير في منطقة التجمع.

وتابع أن وليد صلاح الدين وجه عتابًا إلى إمام عاشور بعد صراحته معه، خاصة أنه أكد عدم تواجده في هذا المكان، ولكن مدير الكرة بالأهلي تأكد من وجوده هناك.

وأتم أن إمام وعد وليد صلاح الدين بعدم تكرار أو افتعال أي أزمة في الفترة المقبلة.