الهلال السعودي يتخذ قرارا مهمًّا لإنهاء "الأزمة الكبرى"

تتحرك إدارة نادي الهلال السعودي بشكل سريع لدعم صفوف الفريق بحارس مرمى جديد شاب من أجل تعويض الغياب المؤكد لحارسها الأساسي المغربي ياسين بونو، الذي سيشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا 2025.

وشهدت الفترة الماضية، مطالبات من الجهاز الفني والجماهير بضرورة البحث عن حارس بديل لياسين بونو، حال استدعائه للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام بالمغرب خلال شهري ديسمبر ويناير المُقبلين، عِلمًا بأن منافسات دوري روشن ستتواصل دون توقف خلال فترة البطولة.

وجاء ذلك في ظل ضعف المردود الفني الذي يقدمه الحارس محمد الربيعي، خلال الاستعانة به في المباريات التجريبية للهلال، فضلًا عن قلة مشاركات الحارس الشاب أحمد أبو راسين في دوري روشن.

وذكرت تقارير سابقة، أن الهلال كان يرغب في ضم أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، والذي أبدى عدم ممانعة في الرحيل بعد محادثات لم تتخذ طابع الرسمية بين الناديين، إلا أن النادي القدساوي يرفض رحيل حارسه.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي سيف السيف، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إدارة نادي الهلال وبالتنسيق مع الجهاز الفني تفكر جديًّا في جلب حارس أجنبي مواليد، على أن يكون من ضمن لاعبي الفريق الأول؛ لأن اللوائح تمنع تسجيل حارس أجنبي في فريق 21".

ومن المنتظر أن يستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد، بملاقاة الرياض على ملعب المملكة آرينا، يوم الجمعة المقبل، ضمن حساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، فيما أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهته للعدالة في دور الـ32، في الـ22 من سبتمبر المُقبل.

ويتطلع الهلال أيضًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أسفرت قرعة مرحلة الدوري، عن مواجهة أندية السد والدحيل القطريين والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي على ملعبه، وشباب الأهلي والشارقة الإماراتيين وناساف الأوزبكي والغرافة القطري خارج أرضه.