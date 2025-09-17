مالك نادي الخلود يفجر مفاجأة حول التعاقد مع علي البليهي

فجر الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، مفاجأة مدوية بالكشف عن محاولته ضم المدافع الدولي علي البليهي من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أخبار ذات علاقة أسعى لتكرار تجربة الأهلي المصري.. رئيس الخلود يثير جدلا واسعا (فيديو)

البليهي، الذي يخوض موسمه الثامن مع الهلال منذ انضمامه إليه قادمًا من الفتح في موسم 2017-2018، كان مطروحًا للبيع من إدارة "الزعيم" في الميركاتو الأخير، قبل أن يستمر مع الفريق الأزرق.

أخبار ذات علاقة احتفال البليهي يظهر في انتصار الحسين إربد على سباهان (فيديو)

تصريحات نارية من هاربورج

هاربورج أطلق تصريحات مثيرة أكد خلالها أنه لا يقدم أي وعود لجماهير الخلود، مشددًا على أن هدفه الأساسي يتمثل في البقاء ضمن دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وأضاف: "لدينا أسوأ بنية تحتية في الدوريات السعودية، بل إن مرافق كليات عنيزة أفضل مما نملكه".

أخبار ذات علاقة تجاهل طلبه تمامًا.. سالم الدوسري يحرج البليهي (فيديو)

وكشف في تصريحات صحفية أنه حاول ضم المدافع المخضرم علي البليهي، إلا أن نادي الهلال رفض بشكل قاطع.

كما كشف عن محاولات التفاوض مع بعض اللاعبين العالميين، لكنهم رفضوا الانتقال إلى الخلود رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لإقناعهم.

ويعاني الخلود في دوري روشن، حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير"، ما يزيد من صعوبة مهمته في تجنب الهبوط.