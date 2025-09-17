الدبابات الإسرائيلية تتقدم تجاه منطقة الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة

مالك نادي الخلود يفجر مفاجأة حول التعاقد مع علي البليهي

الأمريكي بن هاربورجالمصدر: منصة إكس
فجر الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، مفاجأة مدوية بالكشف عن محاولته ضم المدافع الدولي علي البليهي من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

البليهي، الذي يخوض موسمه الثامن مع الهلال منذ انضمامه إليه قادمًا من الفتح في موسم 2017-2018، كان مطروحًا للبيع من إدارة "الزعيم" في الميركاتو الأخير، قبل أن يستمر مع الفريق الأزرق.

تصريحات نارية من هاربورج

هاربورج أطلق تصريحات مثيرة أكد خلالها أنه لا يقدم أي وعود لجماهير الخلود، مشددًا على أن هدفه الأساسي يتمثل في البقاء ضمن دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وأضاف: "لدينا أسوأ بنية تحتية في الدوريات السعودية، بل إن مرافق كليات عنيزة أفضل مما نملكه".

وكشف في تصريحات صحفية أنه حاول ضم المدافع المخضرم علي البليهي، إلا أن نادي الهلال رفض بشكل قاطع.

كما كشف عن محاولات التفاوض مع بعض اللاعبين العالميين، لكنهم رفضوا الانتقال إلى الخلود رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لإقناعهم.

ويعاني الخلود في دوري روشن، حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير"، ما يزيد من صعوبة مهمته في تجنب الهبوط.

