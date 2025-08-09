مقابل 13 مليون يورو.. الأهلي السعودي يوافق على رحيل نجم الفريق

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي السعودي وافقت بشكل نهائي على رحيل الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، جناح الفريق، لينتقل إلى كلوب أمريكا المكسيكي، خلال الصيف الجاري.

وأصبح ماكسيمان خارج حسابات المدرب الألماني ماتياس يايسله؛ إذ خرج على سبيل الإعارة إلى فنربخشة التركي في الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى "الراقي" هذا الصيف.

ووفقا للتقارير، فإن نادي كلوب أمريكا قدّم عرضا رسميا للتعاقد مع ماكسيمان، والاتفاق بات قريبا من الاكتمال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصادرها، سيحصل الأهلي على 13 مليون يورو، بموجب صفقة انتقال اللاعب، المتبقي في عقده موسم واحد فقط.

وأشارت إلى وصول ماكسيمان بالفعل إلى المكسيك من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدا لإعلان الصفقة رسميا.

ولقي عرض كلوب أمريكا قبول إدارة "الراقي"، التي أرادت التخلص من اللاعب، بعدما أصبح زائدا عن حاجة الفريق.

وانضم النجم الفرنسي للأهلي صيف 2023، قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وخلال موسمه الأول، شارك الجناح البالغ من العمر 28 عاما، في 31 مباراة بقميص الفريق الجدّاوي، وسجّل 4 أهداف، وصنع 10.

وفي صيف 2024، انتقل معارا لموسم واحد إلى فنربخشة التركي، وخاض برفقته العدد ذاته من المباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع خمسا.

ومع عودته إلى "الراقي" عقب نهاية الإعارة، أبلغ يايسلة إدارة النادي بخروج اللاعب من مخططاته، في ظل وجود الجناح البرازيلي ويندرسون غالينو، الذي يشغل المركز ذاته، فيما سمح له بالانضمام إلى معسكر الإعداد الخارجي المنتهي أخيرا.

وسيصبح كلوب أمريكا تاسع فريق يدافع ماكسيمان عن ألوانه، بعد سانت إتيان، وموناكو، وباستيا، ونيس في فرنسا، إلى جانب هانوفر الألماني، ونيوكاسل، والأهلي، وفنربخشة.