بايرن ميونخ يتفق مع كيم مين جاي لاعب نابولي
قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات إن بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب نابولي.
وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في موقع "تويتر": "بايرن ميونخ قدم مشروعه إلى كيم مين جاي هذا الأسبوع، الاتفاق على الشروط الشخصية قريب الآن".
وأضاف: "المحادثات تتقدم بسرعة الآن، بايرن ميونخ يغري كيم مين جاي".
وتابع: "لا يزال مانشستر يونايتد مهتمًا بضم اللاعب، بند الإفراج متاح في يوليو".
في حين قالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" إن بايرن ميونخ يسعى للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب ونابولي لإنجاز الصفقة هذا الصيف.
ويريد بايرن ميونخ حسم الصفقة سريعا لقطع الطريق على مانشستر يونايتد الذي ارتبط بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.
وانضم كيم مين جاي لنابولي في 2022 من فنربخشة وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وشارك مع الفريق في 35 مباراة في الدوري المحلي سجل فيها هدفين وصنع هدفين.
وبالمجمل لعب كيم مين جاي مع نابولي في 45 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفين ويمتد عقده حتى يونيو 2025.
وسبق أن لعب كيم مين جاي لفنربخشة وبكين غوان وجيونبك هيونداي موتورز، وشارك في 47 مباراة دولية مع كوريا الجنوبية.