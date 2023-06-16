بايرن ميونخ يتفق مع كيم مين جاي لاعب نابولي

وتابع: "لا يزال مانشستر يونايتد مهتمًا بضم اللاعب، بند الإفراج متاح في يوليو".

في حين قالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" إن بايرن ميونخ يسعى للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب ونابولي لإنجاز الصفقة هذا الصيف.

ويريد بايرن ميونخ حسم الصفقة سريعا لقطع الطريق على مانشستر يونايتد الذي ارتبط بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وانضم كيم مين جاي لنابولي في 2022 من فنربخشة وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وشارك مع الفريق في 35 مباراة في الدوري المحلي سجل فيها هدفين وصنع هدفين.

وبالمجمل لعب كيم مين جاي مع نابولي في 45 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفين ويمتد عقده حتى يونيو 2025.

وسبق أن لعب كيم مين جاي لفنربخشة وبكين غوان وجيونبك هيونداي موتورز، وشارك في 47 مباراة دولية مع كوريا الجنوبية.