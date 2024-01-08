NBA.. بانشيرو يقود ماجيك للفوز على هوكس بعد وقت إضافي

أحرز باولو بانشيرو أعلى رصيد عندما سجل 35 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليسهم في فوز أورلاندو ماجيك 117-110 على ضيفه أتلانتا هوكس بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كالب هوستان أعلى رصيد في مسيرته عندما أحرز 25 نقطة ضمن سبعة أرقام مزدوجة لماجيك، الذي انتصر في مباراته الثانية على التوالي بعد الخسارة في ثلاث مباريات.

وأضاف جالين سوجس 16 نقطة لأورلاندو وسجل جوجا بيتادزي 11 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة.

وكان تراي يانغ أفضل المسجلين لأتلاتا برصيد 31 نقطة وأضاف ديجونتي موراي 24 نقطة. وتأخر هوكس 102-97 قبل دقيقة واحدة و20 ثانية من نهاية الوقت الأصلي لكن موراي سدد رمية ثلاثية ناجحة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة.