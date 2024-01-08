NBA.. بانشيرو يقود ماجيك للفوز على هوكس بعد وقت إضافي
أحرز باولو بانشيرو أعلى رصيد عندما سجل 35 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليسهم في فوز أورلاندو ماجيك 117-110 على ضيفه أتلانتا هوكس بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل كالب هوستان أعلى رصيد في مسيرته عندما أحرز 25 نقطة ضمن سبعة أرقام مزدوجة لماجيك، الذي انتصر في مباراته الثانية على التوالي بعد الخسارة في ثلاث مباريات.
وأضاف جالين سوجس 16 نقطة لأورلاندو وسجل جوجا بيتادزي 11 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة.
وكان تراي يانغ أفضل المسجلين لأتلاتا برصيد 31 نقطة وأضاف ديجونتي موراي 24 نقطة. وتأخر هوكس 102-97 قبل دقيقة واحدة و20 ثانية من نهاية الوقت الأصلي لكن موراي سدد رمية ثلاثية ناجحة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة.
ورد هوستان برمية ثلاثية من الزاوية ليستعيد الفارق إلى أربع نقاط لأورلاندو قبل دقيقة واحدة وسبع ثوان من النهاية.
وقلص يانغ الفارق إلى نقطتين وأضاف صادق باي سلة ساحقة قبل 18.8 ثانية من نهاية الوقت الأصلي وأهدر هوستان رمية ثلاثية ليرسل المباراة إلى الوقت الإضافي.
وسجل بانشيرو أول ست نقاط في الوقت الإضافي قبل أن يمنح بيتادزي التقدم لماجيك إلى 113-107 قبل دقيقتين و17 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.
وبعد وقت إضافي أيضًا فاز بورتلاند تريل بليزرز 134-127 على مضيفه بروكلين نيتس.
وفي باقي المباريات، تغلب كليفلاند كافاليرز بفارق نقطتين على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 117-115.
وخسر سكرامنتو كينغز أمام ضيفه نيو أورليانز بليكانز 133-100، وتغلب دالاس مافريكس 115-108 على ضيفه مينيسوتا تمبرولفز.
وانتصر دنفر ناغتس 131-114 على ديترويت بيستونز، فيما خسر فينكس صنز 121-115 على أرضه أمام ممفيس غريزليز.
وخسر غولدن ستيت وريورز 133-118 على أرضه أمام تورونتو رابتورز، فيما تغلب لوس أنجليس ليكرز 106-103 على لوس أنجليس كليبرز.