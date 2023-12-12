برشلونة لديه "هدف آخر" من مباراة رويال أنتويرب

هدف آخر

ويعتبر الفوز مهم للغاية بالنسبة لبرشلونة على المستوى الرياضي لاكتساب الثقة بعد الخسارة في الديربي أمام جيرونا.

ورغم ذلك، يوجد هدف هام أيضًا سوف يلعب الفريق بقوة بسببه حتى مع دفع تشافي بالاحتياطيين، وهو الهدف الاقتصادي.

ومع معاناة برشلونة من أجل التعافي ماليًّا، تكمن أهمية الفوز الذي سيضمن للنادي الحصول على مبلغ 2.8 مليون يورو الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفائز في كل مباراة بالمسابقة.