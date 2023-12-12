برشلونة لديه "هدف آخر" من مباراة رويال أنتويرب
يختتم برشلونة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا غدًا أمام رويال أنتويرب البلجيكي بعدما خسر مواجهة مهمة أمام جيرونا في الدوري المحلي.
وتأهل برشلونة بالفعل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد موسمين متتاليين غادر خلالهما إلى الدوري الأوروبي.
وقرر تشافي هيرناندز مدرب برشلونة إعطاء العديد من لاعبيه الأساسيين راحة ومنح فرصة أكبر للاحتياطيين والشباب.
هدف آخر
ويعتبر الفوز مهم للغاية بالنسبة لبرشلونة على المستوى الرياضي لاكتساب الثقة بعد الخسارة في الديربي أمام جيرونا.
ورغم ذلك، يوجد هدف هام أيضًا سوف يلعب الفريق بقوة بسببه حتى مع دفع تشافي بالاحتياطيين، وهو الهدف الاقتصادي.
ومع معاناة برشلونة من أجل التعافي ماليًّا، تكمن أهمية الفوز الذي سيضمن للنادي الحصول على مبلغ 2.8 مليون يورو الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفائز في كل مباراة بالمسابقة.
كانت خسارة برشلونة أمام شاختار دونستيك خلفت غضبًا عارما لدى إدارة النادي بسبب المبالغ المالية التي خسرها الفريق، رغم عدم تأثر موقف الفريق رياضيًّا بالأمر.