ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. تعرف على موقع محمد صلاح
افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل في المباراة التي تجمع فريقه ليفربول مع توتنهام لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتبادل لاعبو ليفربول الكرة بتمريرات رائعة قبل أن تصل الكرة إلى داروي نونيز الذي لعبها لمحمد صلاح ووضعها بتسديدة يسارية رائعة في مرمى الحارس هوغو لوريس في الدقيقة 11.
وعاد محمد صلاح وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 مستغلا خطأ فادحا من إيريك داير.
ووقع هاري كين هدفا لتوتنهام في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.
ورفع محمد صلاح رفع رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 12 هدفا عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:
1. إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفا.
2. هاري كين، توتنهام، 11 هدفا.
3. ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 9 أهداف.
4. إيفان توني (برينتفورد)، وميغيل ألميرون (نيوكاسل)، ولكل منهما 8 أهداف.
5. لياندرو تروسارد (برايتون)، ورودريغو مورينو (ليدز يونايتد)، ولكل منهما 7 أهداف.
6. محمد صلاح وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، ويلسون (نيوكاسل)، وماديسون (ليستر سيتي)، وفيل فودين (مانشستر سيتي)، وويلفريد زاها (كريستال بالاس) ولكل منهم 6 أهداف.