ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. تعرف على موقع محمد صلاح

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل في المباراة التي تجمع فريقه ليفربول مع توتنهام لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبادل لاعبو ليفربول الكرة بتمريرات رائعة قبل أن تصل الكرة إلى داروي نونيز الذي لعبها لمحمد صلاح ووضعها بتسديدة يسارية رائعة في مرمى الحارس هوغو لوريس في الدقيقة 11.

وعاد محمد صلاح وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 مستغلا خطأ فادحا من إيريك داير.