وينفريد شايفر لـ"إرم نيوز": هذه أفضل 5 منتخبات في"يورو 2024"

كشف الألماني المخضرم، وينفريد شايفر، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون والعين الإماراتي، عن رغبة "المانشافات" في التتويج بكأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، والمقامة في ألمانيا.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى رفقة سويسرا وإسكتلندا والمجر، إذ يتصدر الماكينات الألمانية ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على إسكتلندا 2-1، وفي الجولة الثانية أمام المجر 2-0.

وتحدث وينفريد شيفر، في حوار خاص لـ"إرم نيوز"، عن الاستعدادات النهائية لمنتخب ألمانيا، ورأيه في إنجاز فريق العين الإماراتي والتتويج بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى موقفه من الدوري السعودي للمحترفين.

وتوج شايفز بالعديد من الألقاب مع الأندية التي تولى تدريبها؛ أبرزها الدوري والسوبر الإماراتي مع فريق الأهلي.

كما نجح المدرب الألماني في ترك بصمة جيدة في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قاد المنتخب الكاميروني للتتويج بنسخة 2002 التي أقيمت في مالي.

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