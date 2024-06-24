وينفريد شايفر لـ"إرم نيوز": هذه أفضل 5 منتخبات في"يورو 2024"
كشف الألماني المخضرم، وينفريد شايفر، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون والعين الإماراتي، عن رغبة "المانشافات" في التتويج بكأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، والمقامة في ألمانيا.
ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى رفقة سويسرا وإسكتلندا والمجر، إذ يتصدر الماكينات الألمانية ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على إسكتلندا 2-1، وفي الجولة الثانية أمام المجر 2-0.
وتحدث وينفريد شيفر، في حوار خاص لـ"إرم نيوز"، عن الاستعدادات النهائية لمنتخب ألمانيا، ورأيه في إنجاز فريق العين الإماراتي والتتويج بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى موقفه من الدوري السعودي للمحترفين.
وتوج شايفز بالعديد من الألقاب مع الأندية التي تولى تدريبها؛ أبرزها الدوري والسوبر الإماراتي مع فريق الأهلي.
كما نجح المدرب الألماني في ترك بصمة جيدة في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قاد المنتخب الكاميروني للتتويج بنسخة 2002 التي أقيمت في مالي.
إلى نص الحوار...
-كيف تقيّم مستوى المنتخب الألماني في كأس أوروبا؟
المنتخب الألماني قدم كرة هجومية خلال المباريات السابقة، ولكني أرى أن منتخب إسكتلندا ضعيف، على عكس المجر الذي ظهر أكثر قوة.
-من برأيك المرشح الأقوى للفوز بكأس أمم أوروبا؟
أعتقد أن المرشح الأبرز للقب ينحصر بين الثلاثي "إسبانيا - ألمانيا - بلجيكا"، على الترتيب.
- ما رأيك فيما فعله ناغلزمان مع المنتخب الألماني، حتى الآن؟
ناغلزمان مدرب جيد، ولكنه لم يقم بأي تجارب أو خطط هذه المرة مع المنتخب الألماني حتى الآن، هو فقط يضع كل لاعب في المركز الذي يجيد اللعب فيه بأفضل طريقة.
- ما رأيك بمستوى مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني، في البطولة؟
نوير حارس عملاق وله تاريخ كبير، كان هناك تراجع في الأداء في بعض الفترات ولكنه عاد إلى أعلى مستوياته مرة أخرى.
-ما رأيك في قرار توني كروس اعتزال كرة القدم بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية؟
لنرى ما سيحدث معه بعد نهاية البطولة، ولكنه أخبر الجميع أنه يريد قضاء وقت مع عائلته، ويريد أن يعتزل وهو في قمة مستواه، فهناك العديد من اللاعبين اعتزلوا كرة القدم بشكل صعب، كانوا لا يستطيعون العطاء، وهو لا يريد أن يكون كذلك.
- من برأيك أفضل 5 منتخبات في البطولة حتى الآن؟
من وجهة نظري، حتى الآن المنتخبات الخمسة التي تقدم أداء جيدا في البطولة، هي: "ألمانيا - البرتغال - إسبانيا - بلجيكا - إنجلترا".
- كنت مدربًا للعين الإماراتي في وقت سابق.. ما رأيك في أداء الفريق خلال الموسم الماضي وتتويجه بدوري أبطال آسيا؟
العين فريق قوي وكبير جدًا، ويمتلك إدارة عظيمة، أبارك لهم على التتويج بدوري أبطال آسيا، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح ومزيدا من البطولات.
-هل تتوقع أن يظهر العين بالمستوى نفسه في الموسم المقبل والتتويج بدوري أبطال آسيا مرة أخرى؟
العين فريق يمتلك لاعبين متميزين، ولكن من النادر أن يتوج فريق إماراتي بدوري أبطال آسيا مرتين على التوالي، الأمر صعب للغاية، ولكن دعنا نرى ماذا سيحدث، وأتمنى لهم التوفيق بالطبع.