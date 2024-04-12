القبض على اثنين من مشجعي برشلونة بسبب تحية هتلر (فيديو)

وخلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، يوم الأربعاء، تم القبض على اثنين من مشجعي برشلونة بسبب هتافات عنصرية وتحية نازية.

وتم القبض على الاثنين من خلال كاميرات المراقبة، حيث حملا لافتات كتب عليها: "يمكنك شراء اللاعبين، لكن لا يمكنك شراء التاريخ"، كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنهما شوهدا وهما يصدران أصوات القرود.

واتهمهما قائد الشرطة بـ"اقتراف جرائم وإهانات علنية ذات طبيعة عنصرية”.

وقد حددت الشرطة الفرنسية هوية البعض الآخر وتقوم بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان المزيد من الأشخاص متورطين أم لا.

وكانت الشرطة بالفعل في حالة تأهب قصوى بعد أن جاءت تهديدات من تنظيم داعش بشن هجوم خلال دوري أبطال أوروبا.

في الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن أسماء وأعمار المعتقلين، ومن غير المعروف ما إذا كانوا جزءًا من الجماعات المتطرفة في نادي برشلونة أم لا، والذين حذروا مسبقًا من أنهم سيسافرون إلى باريس.

وحتى في الليلة التي سبقت المباراة، ألقت الشرطة القبض على عدة أشخاص لنشرهم لافتات عنصرية حول ملعب بارك دي برينس.