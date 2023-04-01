برونو فرنانديز يكافئ مشجعا راسله لمدة 300 يوم (فيديو)

يدرك برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المثابرة في الرياضة هي مفتاح النجاح، وقد فاجأ الدولي البرتغالي مشجعا أرسل له رسالة لمدة 300 يوم متتالية من خلال وعده عبر مكالمة فيديو بقميص موقع منه.

وقال فرنانديز على تويتر في فبراير شباط الماضي في إشارة إلى طلب المشجع قميص اللاعب يحمل رقم 300، "رأيتك ترسل لي رسائل عبر تويتر لمدة 280 يوما وقلت لنفسي إنه إذا (وصل) إلى 300 يوم سأرسل له قميصًا!".

لكن بعد شهر ونصف، ذهب الدولي البرتغالي إلى أبعد من ذلك وقرر أن يقدم للمشجع القميص الذي سيهديه له عبر مكالمة فيديو.