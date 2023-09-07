ترتيب أندية الدوري الإنجليزي من حيث الإنفاق في الانتقالات الصيفية لآخر 5 مواسم

الدوري الإنجليزي الممتاز هو أغنى دوري في العالم، وخلال فترة الانتقالات الصيفية للعام 2023 وحدها، أنفقت الأندية أكثر من ملياري جنيه إسترليني مجتمعة.

ويبدو أن الإنفاق قد زاد بشكل كبير في العام الماضي وحده، خاصة منذ أن أكمل اتحاد تود بويلي استحواذه على تشيلسي، لكن الأرقام كانت فلكية للعديد من الفرق خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك فإن هذا يختلف بشكل كبير بين أندية الدرجة الأولى في إنجلترا، حيث يحقق بعضها أرباحًا بالفعل، بينما يعاني البعض الآخر من الخسارة.

وفيما يلي التصنيف الخاص بكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار المواسم الخمسة الماضية: