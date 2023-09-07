ترتيب أندية الدوري الإنجليزي من حيث الإنفاق في الانتقالات الصيفية لآخر 5 مواسم
الدوري الإنجليزي الممتاز هو أغنى دوري في العالم، وخلال فترة الانتقالات الصيفية للعام 2023 وحدها، أنفقت الأندية أكثر من ملياري جنيه إسترليني مجتمعة.
ويبدو أن الإنفاق قد زاد بشكل كبير في العام الماضي وحده، خاصة منذ أن أكمل اتحاد تود بويلي استحواذه على تشيلسي، لكن الأرقام كانت فلكية للعديد من الفرق خلال السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك فإن هذا يختلف بشكل كبير بين أندية الدرجة الأولى في إنجلترا، حيث يحقق بعضها أرباحًا بالفعل، بينما يعاني البعض الآخر من الخسارة.
وفيما يلي التصنيف الخاص بكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار المواسم الخمسة الماضية:
20- برايتون: +77 مليون جنيه استرليني
من المحتمل ألا يكون هذا مفاجئًا لمن يتابع سوق الانتقالات على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وأثبت برايتون براعته في اكتشاف المواهب الغامضة قبل بيعه لتحقيق أرباح هائلة، وأبرزهم مويسيس كايسيدو، الذي انضم للفريق مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط في 2021.
وغادر كايسيدو مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل ربحًا يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني وحده في لاعب خط الوسط.
ورحل عن برايتون أسماء أخرى مثل بن وايت، ومارك كوكوريلا، وأليكسيس ماك أليستر، مقابل رسوم كبيرة أيضًا، مما يمنح برايتون أفضل صافي إنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي الوحيد الذي لديه رقم إيجابي.
19- لوتون تاون: - 12 مليون جنيه إسترليني
باعتباره أحدث أعضاء الدوري الإنجليزي الممتاز، لم تتح للوتون تاون الفرصة لإنفاق مبالغ كبيرة هذا الصيف بسبب الحاجة إلى تجديد ملعبه، وجعله مناسبًا لمعايير الدوري الممتاز.
وبدلاً من ذلك، كان لوتون تاون يبحث عن الصفقات منذ فوزه في نهائي التصفيات في مايو، حيث جلب على سبيل المثال روس باركلي، وتيم كرول، في صفقات مجانية.
18- إيفرتون: - 33 مليون جنيه إسترليني
كان إيفرتون أحد أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اقترب من الهبوط في عدة مناسبات في المواسم الأخيرة.
حتى مع عدد من التعاقدات البارزة في ذلك الوقت، بما في ذلك أمادو أونانا، وأليكس إيوبي، وعبدولاي دوكوري.
وانخفض صافي إنفاق إيفرتون بشكل كبير من خلال عدد قليل من الصفقات الكبيرة إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (مثل ريتشارليسون إلى توتنهام، وأنتوني جوردون إلى نيوكاسل)، مما يمنحهم رقمًا متواضعًا قدره 33 مليون جنيه إسترليني.
17- برينتفورد: - 73 مليون جنيه إسترليني
قد يتعارض تواجد برينتفورد مع السمعة التي يتمتع بها الفريق لأنه أحد أكثر الأندية ذكاءً على المستوى المالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إلا أن برينتفورد لا يزال فريقًا يتمتع بإدارة جيدة للغاية، فقد أنتج فريق توماس فرانك عددًا من المهاجمين ذوي الجودة العالية الذين تم بيعهم لتحقيق الربح مثل: أولي، واتكينز، وسعيد بن رحمة، ونيل موباي.
بينما لم ينفق برينتفورد أبدًا أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني على لاعب واحد.
16- بيرنلي - 79 مليون جنيه إسترليني
حطم بيرنلي، مؤخرًا، الرقم القياسي في انتقالات النادي من خلال التعاقد مع زكي عمدوني من بازل مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، لكن مثل هذه النفقات لن تسبب الكثير من القلق للنادي نظرًا للميزانية المتوازنة في معظمها.
وحصل بيرنلي على أموال من بيع عدة لاعبين مثل: كريس وود (إلى نيوكاسل)، وناثان كولينز (إلى وولفرهامبتون).
15- كريستال بالاس - 103 ملايين جنيه إسترليني
يتواجد اسم كريستال بالاس في هذا المركز رغم أنه لم يحقق أي تقدم كبير في فترة الانتقالات، إلا أنه حصل على نصيبه العادل من الصعود والهبوط أيضًا.
وأثبت مارك جويهي من تشيلسي حتى الآن أنه يمثل صفقة ممتازة لكريستال بالاس، كما فعل إيبيريتشي إيز، وكلاهما وصل مقابل أقل من 20 مليون جنيه إسترليني لكل منهما.
وباع كريستال بالاس آرون وان بيساكا إلى مانشستر يونايتد مقابل ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما ساعد بشكل كبير في تحقيق التوازن.
14- بورنموث - 105 ملايين جنيه إسترليني
كانت نافذة الانتقالات مزدحمة لبورنموث، حيث انضمت المواهب التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 110 ملايين جنيه إسترليني للفريق، مع ما يزيد قليلاً على مليون جنيه إسترليني من مبيعات اللاعبين.
وعند الأخذ في الاعتبار مبيعات المواسم السابقة لناثان آكي، وتيرون مينجز، وكالوم ويلسون، فإن الأرقام ليست مؤلمة تمامًا، لكنها لا تزال تمثل مستوى كبيرًا من الإنفاق في بورنموث.
13- فولهام - 109 ملايين جنيه إسترليني
على الرغم من أن انتقالات موسم 2018/2019 تعتبر سيئة السمعة لفولهام لأنه أنفق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني إلا أنه أصبح أكثر تواضعًا في مشترياته منذ ذلك الحين.
وحصل فولهام على مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من بيع ألكسندر ميتروفيتش إلى الهلال السعودي.
12- شيفيلد يونايتد - 125 مليون جنيه إسترليني
تحمل شيفيلد يونايتد سنوات قليلة مضطربة، بعد إنفاق عدة ملايين لكن كانت هناك بعض المبيعات الجديرة بالملاحظة.
11- وولفرهامبتون - 127 مليون جنيه إسترليني
أنفق وولفرهامبتون أكثر من 410 ملايين جنيه إسترليني، وأثر هذا على الفريق بسب مشاكل اللعب المالي النظيف ما تسبب برحيل جولين لوبيتيغي المفاجئ.
ومع ذلك، فقد حطم وولفرهامبتون الرقم القياسي في الانتقالات هذا الصيف بشراء ماتيوس كونيا مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، لذلك يبدو أن أيام الإنفاق الكبير لم تنته بعد.
10- نوتنغهام فورست - 188 مليون جنيه إسترليني
في الصيف الماضي بذل نوتنغهام فورست قصارى جهده للتعاقد مع لاعبين في محاولة لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع ذلك كان تحقيق المبيعات أكثر صعوبة، وكان أبرز رحيل لهم هو رحيل ماتي كاش إلى أستون فيلا، مما يعني أنهم يحتاجون إلى المزيد من الجهد لتحقيق التوازن.
9- ليفربول - 218 مليون جنيه إسترليني
يحتل ليفربول المركز التاسع من حيث صافي الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن كان لا يزال رقمًا كبيرًا جدًا يبلغ 218 مليون جنيه إسترليني.
واشتكى مشجعو ليفربول منذ فترة طويلة من أن مالكيهم لم يكونوا مستعدين لاستثمار الأموال ودعم يورغن كلوب.
وهذا لا يعني أن ليفربول لم يدفع للحصول على لاعبين جدد مثل داروين نونيز مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.
8- ويستهام - 249 مليون جنيه إسترليني
لم يكن فريق ويستهام خائفًا من إنفاق الأموال في الانتقالات الأخيرة.
وكان من الممكن أن يكون مركز ويستهام أعلى من ذلك لولا وجود ديكلان رايس الذي انضم إلى آرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.
وحافظ ديفيد مويس على الفريق، في العام الماضي، كما قاد الفريق للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي.
7- أستون فيلا - 313 مليون جنيه إسترليني
نال أستون فيلا الإشادة بعد العمل الممتاز الذي قام به المدرب أوناي إيمري منذ توليه المسؤولية خلفًا لستيفن جيرارد في نوفمبر الماضي، حيث قاد فيلا إلى المركز السابع.
وقد منحهم ذلك التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكن ذلك جاء بتكلفة بلغت 313 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس الماضية، على وجه الدقة.
6- مانشستر سيتي - 318 مليون جنيه إسترليني
على الرغم من كل ما قيل حول إنفاق مانشستر سيتي على ضم لاعبين جدد إلا أنه يبدو أن مستوى إنفاقهم معتدل إلى حد ما مقارنة بالمنافسين.
وهذا لا يعني أن السيتي لا ينفق مبالغ كبيرة لكن مبيعات اللاعبين ساعدت في جعل صافي إنفاقهم أكثر سهولة بكثير.
وغادر كل من رحيم سترلينغ، وغابرييل جيسوس، وفيران توريس، مقابل ما يزيد على 50 مليون جنيه إسترليني لكل منهم، مما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا استعاد مبالغ كبيرة وسط الإنفاق الجامح.
5- نيوكاسل - 417 مليون جنيه إسترليني
منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل في أكتوبر 2021، كان الفريق مشغولًا في سوق الانتقالات.
وضم نيوكاسل ألكسندر إيساك مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وضم لساندرو تونالي من ميلان مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، ما زاد من إنفاق نيوكاسل.
وحصل نيوكاسل على عدد قليل جدًا من النفقات من بيع ألان سانت ماكسيمين مقابل 23 مليون جنيه إسترليني فقط، مما يعني أن هناك الآن فجوة كبيرة.
4- توتنهام - 446 مليون جنيه إسترليني
باع توتنهام هاري كين لبايرن ميونخ هذا الصيف لتعويض بعض الإنفاق على شراء لاعبين مثل تانغوي ندومبيلي، وريتشارليسون.
وفي الواقع، لم يكن توتنهام يحصل على الكثير من المال قبل هاري كين، منذ بيع غاريث بيل لريال مدريدقبل 10 سنوات تقريبًا.
3- آرسنال - 553 مليون جنيه إسترليني
يعد استمرار آرسنال في إنفاق مبالغ كبيرة على الرغم من قلة الجوائز المالية إنجازًا مثيرًا للإعجاب.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد آرسنال مع ديكلان رايس وكاي هافرتز، وسبق أن أنفق الكثير على نيكولاس بيبي وبيير إيمريك أوباميانغ.
2- مانشستر يونايتد - 602 مليون جنيه إسترليني
يمتلك مانشستر يونايتد قاعدة جماهيرية أخرى غير راضية عن ملكية النادي.
وتم إنفاق مبالغ ضخمة في كل نافذة انتقالات تقريبًا منذ 2019.
وقد تم دفع رسوم ضخمة للاعبين، أمثال: أنتوني، وهاري ماغواير، وجادون سانشو.
1- تشيلسي - 678 مليون جنيه إسترليني
قد لا يكون الأمر مفاجئًا، لكن لا يزال من غير العادي رؤية مقدار ما أنفقه تشيلسي خلال المواسم الخمسة الماضية مقارنةً بالمبلغ الذي جلبه.
وكانت فورة إنفاق تود بويلي هذا الصيف، حيث حطم البلوز الرقم القياسي للانتقالات البريطانية للمرة الثانية خلال عام، حيث دفع 115 مليون جنيه إسترليني مقابل مويسيس كايسيدو بعد 105 ملايين جنيه إسترليني مقابل إنزو فرنانديز في يناير.
وحصل تشيلسي على أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يقترب تشيلسي من خفض صافي إنفاقه إلى حجم أكثر معقولية.