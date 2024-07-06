النادي الإفريقي يحرز كأس تونس لكرة السلة على حساب المنستيري بطل الدوري

أحرز النادي الإفريقي لقب كأس تونس لكرة السلة لموسم 2023 ـ 2024 عقب فوزه على الاتحاد المنستيري في المباراة النهائية للمسابقة (87 ـ 55) اليوم السبت في القاعة الرياضية في رادس (جنوب العاصمة تونس).

ونجح لاعبو الإفريقي في فرض سيطرتهم على منافسهم طوال الفترات الأربع قبل أن ينهوا المباراة بفارق عريض استقر على 22 نقطة كاملة.

ويعد التتويج بلقب الكأس هو السابع في تاريخ النادي الإفريقي والأول له منذ 9 سنوات، بعد أن أحرز اللقب في 6 مناسبات سابقة وذلك أعوام 1982، 1999، 2001، 2003، 2014، 2015.

وكان الاتحاد المنستيري توج منذ أسبوعين بطلا للدوري بعد منافسة مثيرة مع النادي الإفريقي في نهائي الدوري امتدت على 5 مباريات حسمها الاتحاد بواقع (3 ـ2).