يجب التخلص منه.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

أثار أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضب الجماهير رغم الفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سجل هدفه الأول عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف الفلسطيني عدي الدباغ النتيجة في الدقيقة 56 بعد خطأ دفاعي من أصحاب الأرض.

بهذا الانتصار، عزز الفريق الأبيض صدارته لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ19.

آدم كايد يثير الجدل

لم تُخفِ جماهير الزمالك استياءها من أداء المهاجم آدم كايد، الذي بدا تائهاً داخل الملعب، وافتقد التركيز والحسم في معظم تحركاته، ليصبح اسمه محوراً للنقد بعد صافرة النهاية.

هذا الأداء دفع الكثير من مشجعي الزمالك إلى المطالبة بالاستغناء عن اللاعب، على منصات التواصل.

واعتبر قطاع كبير من الجماهير أن وجوده لا يمثل إضافة حقيقية لخط الهجوم، بل يضعف من قوة الفريقن ووجود ه سيمثل ثغرة خاصة في المباريات الكبيرة.

إحصائيات كايد أمام الإسماعيلي

لعب المباراة كاملة بواقع 90 دقيقة دون أي مساهمة تهديفية.

لم يسجل أو يصنع أهدافا.

لمس الكرة 49 مرة فقط.

مرر 42 كرة، منها 35 دقيقة بنسبة نجاح 83%.

صنع 4 تمريرات لم تُستغل.

لم ينجح في أي محاولة مراوغة من أصل محاولتين.

خسر الكرة 11 مرة خلال اللقاء.

فشل في جميع مواجهاته الهوائية، وخسر 6 من أصل 8 التحامات أرضية.

ارتكب 3 أخطاء، ولم يهدد مرمى المنافس سوى بتسديدة وحيدة خارج الإطار.