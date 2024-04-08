فورمولا 1.. فرستابن يتساءل عن جدوى سباق السرعة في شنغهاي

طرح الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم تساؤلات عن جدوى إقامة سباق للسرعة في سباق جائزة الصين الكبرى مع عودة البطولة لحلبة شنغهاي للمرة الأولى منذ 2019 في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وعاد فرستابن سائق رد بول لطريق الانتصارات عندما فاز وبكل جدارة بسباق جائزة اليابان الكبرى انطلاقا من المركز الأول أمس الأحد متقدمًا مباشرة على زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز ليهيمن رد بول على أول مركزين.

وستقام الجولة المقبلة من البطولة في الصين بعد أسبوعين من

العودة لبرنامج البطولة بعد غياب استمر لخمسة أعوام تعاملت خلالها بكين مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسيتضمن سباق جائزة الصين الكبرى المقبل أول سباق للسرعة في الموسم الحالي الذي سيقام خلاله ستة سباقات من هذا النوع.

وسيقام سباق السرعة الذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر يوم السبت إلى جانب جولة تجارب حرة واحدة للاعتياد على المضمار.