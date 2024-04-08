فورمولا 1.. فرستابن يتساءل عن جدوى سباق السرعة في شنغهاي
طرح الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم تساؤلات عن جدوى إقامة سباق للسرعة في سباق جائزة الصين الكبرى مع عودة البطولة لحلبة شنغهاي للمرة الأولى منذ 2019 في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وعاد فرستابن سائق رد بول لطريق الانتصارات عندما فاز وبكل جدارة بسباق جائزة اليابان الكبرى انطلاقا من المركز الأول أمس الأحد متقدمًا مباشرة على زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز ليهيمن رد بول على أول مركزين.
وستقام الجولة المقبلة من البطولة في الصين بعد أسبوعين من
العودة لبرنامج البطولة بعد غياب استمر لخمسة أعوام تعاملت خلالها بكين مع تداعيات جائحة كوفيد-19.
وسيتضمن سباق جائزة الصين الكبرى المقبل أول سباق للسرعة في الموسم الحالي الذي سيقام خلاله ستة سباقات من هذا النوع.
وسيقام سباق السرعة الذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر يوم السبت إلى جانب جولة تجارب حرة واحدة للاعتياد على المضمار.
وقال فرستابن بعد سباق الأمس في حلبة سوزوكا اليابانية: "أعتقد أنه ليس من الجيد القيام بهذا حسب رأيي".
وأضاف: "لأنه بعد الغياب عن الحلبة مدة طويلة فأنت لا تعرف حسب رأيي ما الذي ستواجهه هناك، أليس كذلك؟ لذا كان من المفترض إقامة سباق عادي هناك".
وتابع بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية "من وجهة نظر عملية بحتة ومن وجهة نظر رياضية تتعلق بالأداء أعتقد أنه ليس من الذكاء القيام بذلك. لكن لا بأس، دعونا نرَ ما سنواجهه هناك".
ومع هيمنة رد بول الواضحة على البطولة يرى فرستابن أن سباق السرعة في حلبة شنغهاي ربما يقدم بعض المتعة والتشويق للجمهور.
وأضاف السائق الهولندي عن ذلك: "ربما يزيد هذا التشويق والإثارة قليلًا وربما يكون هذا ما يرغبون في رؤيته".
وبحصوله على المركز الثالث في سوزوكا وفوزه بسباق أستراليا في الجولة السابقة أظهر الإسباني كارلوس ساينز أن فريقه فيراري يتصدر بجدارة بقية ملاحقي رد بول.
وعبر ساينز عن معارضته لسباق السرعة في الجولة المقبلة أيضًا قائلًا: "أعتقد أنه من غير المناسب إقامة سباق السرعة بعد غياب (عن الحلبة) استمر لأربع أو خمس سنوات".