الزمالك.. أول رد فعل من قندوسي بعد عرضه للبيع

كشف مصدر مقرب من الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المصري والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن موقفه بعد إعلان النادي الأحمر عرضه للبيع إثر أزمة تصريحاته الأخيرة.

وكان الأهلي أعلن في بيان عبر حساباته الرسمية، أمس الأحد، أن "التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، انتهت بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة".

وأضاف: "في ضوء ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي اتخاذ الإجراءات كافة التي تسمح بها اللوائح تجاه قندوسي، وعرضه للبيع، نظرا لما بدر منه".

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وكان "قندوسي" ذكر في تصريحات تلفزيونية أن مواطنه زين الدين بلعيد كان على أعتاب الأهلي بنسبة تصل إلى 70%، لكنه تمسك بإتمام الصفقة من خلال وكيله الرسمي، بينما حاول من تحدث معه من جانب الأهلي، فرض وكيل بعينه.

وأكد قندوسي أن بلعيد "رفض خيانة وكيله"، مشددا في الوقت نفسه أنه لم يكن له أي دور في إفساد هذه الصفقة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "قندوسي سعيد بقرار الأهلي؛ لأن هذه كانت رغبته من البداية وهي الرحيل بشكل نهائي عن النادي الأحمر".

وأضاف: "اللاعب سيتحدث مع إدارة الأهلي للعمل على فسخ تعاقده بالتراضي والتنازل عن جميع مستحقاته".

وتابع المصدر: "قندوسي يرغب في الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "اللاعب سيحسم أمره بشكل نهائي مع الأهلي وبعدها سينتقل إلى الزمالك على الفور".

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وكان الأهلي أعار قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي، وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.