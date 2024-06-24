سر شعور برشلونة بالسعادة لعدم مشاركة جواو فيليكس مع البرتغال

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي برشلونة لا يشعرون بالضيق من عدم مشاركة جواو فيليكس مع منتخب البرتغال في أي مباراة ببطولة "يورو 2024" حتى الآن.

ولم يقدم جواو فيليكس أفضل مستوياته مع برشلونة الموسم الماضي؛ إذ قضى المهاجم البرتغالي فترة إعارة أخرى من أتلتيكو مدريد.

وبالطبع، أثر تراجع مستوى فيليكس في مكانة اللاعب الدولية؛ حيث بات خيارًا غير مهم بحسابات مدرب منتخب البرتغال، روبيرتو مارتينيز.

ولم يشارك فيليكس في مباراتي البرتغال الأوليين بيورو 2024، رغم اعتماد مارتينيز على لاعبين أقل شهرة مثل بيدرو نيتو وفرانشيسكو كونسيساو، بالمباراة الأولى أمام التشيك، وسهولة المواجهة الثانية ضد تركيا.