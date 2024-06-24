سر شعور برشلونة بالسعادة لعدم مشاركة جواو فيليكس مع البرتغال
كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي برشلونة لا يشعرون بالضيق من عدم مشاركة جواو فيليكس مع منتخب البرتغال في أي مباراة ببطولة "يورو 2024" حتى الآن.
ولم يقدم جواو فيليكس أفضل مستوياته مع برشلونة الموسم الماضي؛ إذ قضى المهاجم البرتغالي فترة إعارة أخرى من أتلتيكو مدريد.
وبالطبع، أثر تراجع مستوى فيليكس في مكانة اللاعب الدولية؛ حيث بات خيارًا غير مهم بحسابات مدرب منتخب البرتغال، روبيرتو مارتينيز.
ولم يشارك فيليكس في مباراتي البرتغال الأوليين بيورو 2024، رغم اعتماد مارتينيز على لاعبين أقل شهرة مثل بيدرو نيتو وفرانشيسكو كونسيساو، بالمباراة الأولى أمام التشيك، وسهولة المواجهة الثانية ضد تركيا.
وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن " مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، يلعب لصالح برشلونة في بطولة أمم أوروبا، حيث لم يشارك جواو فيليكس في أي من أول مباراتين للفريق، مما يتسبب في استمرار انخفاض قيمته السوقية".
وأضاف التقرير: "في أتلتيكو مدريد، حيث لا يوجد مكان لجواو فيليكس، كانوا يأملون أن تساعد بطولة أمم أوروبا في زيادة قيمته السوقية والمطالبة بمبلغ جيد من المال من برشلونة أو أي نادٍ آخر يبدي اهتمامًا بالمهاجم واستعادة جزء من الاستثمار الكبير الذي قاموا به في عام 2019، عندما دفعوا 127 مليون يورو لبنفيكا، لكن لا شيء من ذلك حدث، بل على العكس تمامًا. لا تزال قيمة اللاعب البرتغالي، التي تبلغ حاليًا 30 مليون يورو وفقًا لموقع Transfermarkt".
وتابعت الصحيفة: "وهذا أمر إيجابي لبرشلونة، فهم يدركون أن جواو فيليكس يود الاستمرار في الفريق الكتالوني، وإذا لم يكن لديه أي عروض، فسيتعين على أتلتيكو مدريد، حيث لا يمكنه اللعب، التفاوض مع النادي الكتالوني في ظروف غير مواتية لهم، وهذا من شأنه أن يجعل برشلونة، بمساعدة وكيل اللاعب خورخي مينديز، قادرًا على تمديد إعارته لمدة عام آخر مع خيار الشراء".
وأشار التقرير: "ينتظر برشلونة أن يواصل روبرت مارتينيز اللعب لصالحه، على الرغم من أنه من قد يحصل اللاعب على أولى دقائقه في هذه البطولة يوم الأربعاء أمام جورجيا، إذ تأهلت البرتغال بالفعل إلى دور الـ16 كمتصدرة للمجموعة".
ولعب جواو فيليكس 44 مباراة رفقة برشلونة في الموسم الماضي بجميع البطولات، وأسهم خلالها في 16 هدفًا، إذ سجل، 10 وصنع 6.