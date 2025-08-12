الأهلي طرابلس بطلاً للدوري الليبي على حساب الهلال (فيديو)

حقق الأهلي طرابلس لقب الدوري الليبي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على منافسه الهلال بنغازي بنتيجة 2-0 على ملعب "سيتا ميدا" بمدينة ميلانو الإيطالية في الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج.

سجل للأهلي طرابلس اللاعب تيري مانزي في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس سكنت الشباك ثم أحرز القائد حمدو الهوني هدف التعزيز في الدقيقة 85.

هدف الاهلي طرابلس في شباك الهلال في مبارة التتويج 🚨🔥 برعاية شركة Al Rayyan Sports✅ Posted by ‎دقيقة 90 في كورة الليبية‎ on Tuesday, August 12, 2025

حمدو الهوني يسجل هدف الاهلي طرابلس الثاني بمرمى الهلال Posted by ‎الصحفي الرياضي صلاح نجم‎ on Tuesday, August 12, 2025

ونجح الأهلي طرابلس في اقتناص الفوز والتتويج رسمياً باللقب بقيادة مديره الفني المصري حسام البدري.

ورفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش.

وكان مقرراً أن تقام المباراة أمس الأول الأحد على الملعب نفسه ولكن تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو وهو ما فجر أزمة حادة.

وضمن الفريقان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل كبطل ووصيف للدوري بينما تأهل الأخضر والاتحاد للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويضم الأهلي طرابلس بين صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين مثل الأنغولي مابولولو والجزائري إسماعيل بلقاسمي والتونسي غيلان الشعلالي والسوداني الجزولي نوح بجانب نجوم الكرة الليبية مؤيد اللافي وحمدو الهوني وأحمد التربي.