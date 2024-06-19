جنون "عاشق رونالدو" بعد هدف البرتغال (فيديو)

دخل اليوتوبر الأمريكي وصانع المحتوى الشهير سبيد في هيستيريا من الفرحة العارمة خلال مباراة البرتغال والتشيك مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وعقب تسجيل البرتغال هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة، أظهرت مقاطع فيديو من مدرجات ملعب "ريد بول" في مدينة لايبزيغ الألمانية، صانع المحتوى الأمريكي وهو يقفز بطريقة جنونية معبرا عن فرحته قبل أن تنتابه موجة أخرى من الفرحة الهستيرية إثر هدف الفوز لرفاق كريستيانو رونالدو في مباراتهم الأولى في يورو 2024.

وقلب منتخب البرتغال تأخره أمام التشيك بهدف مفاجئ، إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 1/2، بعد أن أحرز فرانشيسكو كونسيساو هدف فوز البرتغال في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة التي دارت لحساب المجموعة السادسة التي كانت انطلقت بمواجهة تركيا وجورجيا.